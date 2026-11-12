Logo

Дјед (71) насрнуо на дјевојку (18), она се једва отргла

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 14:32

Коментари:

0
Дјед (71) насрнуо на дјевојку (18), она се једва отргла
Фото: Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су С. Ђ. (71) из Власотинца због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање, саопштио је данас МУП.

Како се наводи у званичном саопштењу полиције, до инцидента је дошло 6. новембра у Власотинцу, када је осумњичени пришао осамнаестогодишњој дјевојци и почео непримјерено да је додирује. Дјевојка је, срећом, успјела да се отргне и побјегне, након чега је случај пријављен надлежним органима.

Нафта

Економија

Пале цијене нафте на свјетском тржишту

Интензивним оперативним радом лесковачке полиције, С. Ђ. је убрзо идентификован и лишен слободе.

Њему се на терет ставља кривично дјело полно узнемиравање, а како додају из полиције, осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен на саслушање у Основно јавно тужилаштво у Лесковцу.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лесковац

Полно узнемиравање

Србија

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

Србија

Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

2 ч

0
Миљану Хофману одређен притвор

Србија

Миљану Хофману одређен притвор

2 ч

0
Учионица

Градови и општине

Мостар: Ученик активирао димну бомбу у средњој школи

2 ч

0

Више из рубрике

У кући пронађено тијело жене: Неозната особа звала полицију, па нестала

Србија

У кући пронађено тијело жене: Неозната особа звала полицију, па нестала

1 ч

0
Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

Србија

Ухапшен нападач: Избо мушкарца ножем, па се крио од полиције

2 ч

0
Миљану Хофману одређен притвор

Србија

Миљану Хофману одређен притвор

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима