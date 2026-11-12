Дјед (71) насрнуо на дјевојку (18), она се једва отргла

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Лесковцу ухапсили су С. Ђ. (71) из Власотинца због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање, саопштио је данас МУП.
Како се наводи у званичном саопштењу полиције, до инцидента је дошло 6. новембра у Власотинцу, када је осумњичени пришао осамнаестогодишњој дјевојци и почео непримјерено да је додирује. Дјевојка је, срећом, успјела да се отргне и побјегне, након чега је случај пријављен надлежним органима.
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Интензивним оперативним радом лесковачке полиције, С. Ђ. је убрзо идентификован и лишен слободе.
Њему се на терет ставља кривично дјело полно узнемиравање, а како додају из полиције, осумњичени ће уз кривичну пријаву бити приведен на саслушање у Основно јавно тужилаштво у Лесковцу.
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