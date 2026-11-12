Studentska lista izložila plan za odnose sa Republikom Srpskom

Pobjednici izbora u Srbiji "Studentska lista" objavili su svoj program spoljne politike koji uključuje i odnose sa Republikom Srpskom.

Iz Studentske liste poručuju da će čuvati ustavni položaj i utvrđene nadležnosti Republike Srpske, uključujući njeno pravo veta u okviru zajedničkih institucija, kao i njenu i pokretnu i nepokretnu imovinu.

"U saradnji sa međunarodnom zajednicom, preispitaćemo dosadašnju praksu primene tzv. bonskih ovlašćenja Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, i insistirati na legalnom i legitimnom izboru Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, u skladu sa potpisanim sporazumima i potrebnom saglasnošću Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija, te alarmirati međunarodnu zajednicu i preduzeti sve potrebne diplomatske i pravne mehanizme za svaki slučaj prekoračenja mandata propisanog Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, posebno onih koji za posledicu imaju zadiranje i povredu prava entiteta garantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine", saopšteno je o programu koji se odnosi na spoljne poslove.

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U skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske, kažu da će saradnja biti pojačana i oblastima privredno-ekonomske razmjene i razvoja, industrijalizacije, unapređenja saobraćajne i energetske infrastrukture, poljoprivredne, uslužne i turističke delatnosti, javne bezbednosti, integralnog razvoja, međuuniverzitetske, obrazovne i kulturne saradnje, kao i drugih grana javnih politika.

Srbija i Crna Gora

Kada je u pitanju Crna Gora, iz Studentske liste poručuju da će se zalagati za unapređenje statusa srpskog naroda i ostvarivanja prava zajemčenih ustavnopravnim garancijama koje uređuju zaštitu identiteta i zabranu asimilacije, kao i rešavanje pitanja dvojnog državljanstva, zaključivanjem bilateralnog sporazuma ili pronalaženjem drugog odgovarajućeg pravnog rešenja kojim bi se omogućilo rešavanje pitanja dvojnog državljanstva na obostranu korist.

"Insistiraćemo na pravima srpskog naroda u Hrvatskoj i očuvanju njegovog nacionalnog, kulturnog i jezičkog identiteta u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima. Posebnu pažnju posvetićemo pitanju položaja povratnika, selektivnoj primeni prava u pojedinim sudskim postupcima i uslovima za dostojanstveno obeležavanje grobnih mesta, kao i poštovanju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1120, Pisma Vlade Republike Hrvatske (S/1997/27), Erdutskog sporazuma i Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj iz 2004. godine", poručili su.

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Jedan od najvažnijih prioriteta je Kosovo i Metohija.

"Borićemo se za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Rezolucijom 1244. Dosledno ćemo se protiviti jednostrano proglašenoj nezavisnosti tzv. Republike Kosovo i nećemo dozvoliti njeno učlanjivanje u međunarodne organizacije. Procesuiraćemo sve odgovorne predstavnike režima za sva potencijalna krivična dela u vezi sa sklapanjem i sprovođenjem neustavnih sporazuma na štetu Srbije: svi sporazumi moraju biti podvrgnuti proceni ustavnosti, a neprihvatljivo je sprovođenje bilo kakvih neustavnih odredbi bilo kog zaključenog sporazuma", poručili su u saopštenju.

Poseban napor uložiće u unapređenje položaja Srba na Kosmetu, kako sjeverno, tako i južno od Ibra, kako u šest opština sa srpskom većinom, tako i u mestima sa značajnijim srpskim stanovništvom koja se nalaze van ovih opština.

"Težićemo tome da se ovakva mesta administrativno povežu i uključe u jedinice lokalne samouprave sa srpskom većinom, te da te jedinice postignu što veću autonomiju u odnosu na privremene institucije samouprave u Prištini. Posebne napore uložićemo u stvaranje uslova za opstanak goranske nacionalne manjine, kao i u ponovno osnivanje jedinice lokalne samouprave na područjima na kojim pripadnici goranske nacionalnosti predstavljaju većinu", saopšteno je.

Ističu da će prioritet biti očuvanje obrazovne, zdravstvene, socijalne i kulturne ustanove na Kosmetu, sa posebnim akcentom na Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i štititi našu kulturnu i versku baštinu, kao i svojina Srpske pravoslavne crkve.