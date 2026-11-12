Preminula Marija Mitrović (26), studentkinja koja je ujedinila Srbiju

Marija Mitrović (26), studentkinja Fakulteta organizacionih nauka (FON) u Beogradu, izgubila je dugotrajnu i tešku bitku sa agresivnim oblikom karcinoma. Uprkos ogromnoj solidarnosti i podršci ljudi dobre volje koji su se ujedinili kako bi joj pomogli na putu ka izlječenju, opaka bolest bila je jača – Marijin život ugasio se 11. novembra.

Prvi simptomi i početak teške borbe

Sve je počelo u maju 2024. godine, kada je Marija osjetila prve tegobe – otežano disanje na desnu nozdrvu, jake bolove u pred‌jelu desnog oka i izražen otok. Već narednog mjeseca na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) urađena je hirurška resekcija tumora, a patohistološki nalaz potvrdio je da je riječ o agresivnom sinonazalnom karcinomu SMARCB1 tipa.

Početkom 2025. godine kontrolni pregled donio je teške vijesti. Utvrđena je progresija bolesti, odnosno pojava tumorske mase u desnoj orbiti sa koštanom infiltracijom i intrakranijalnim prodorom, kao i obostrane plućne metastaze (metastatski SMARCB1 (INI1) - deficijentni sinonazalni karcinom – SDSC).

Kako dotadašnja terapija nije dala očekivane rezultate, u jesen 2025. godine liječenje je, po preporuci ljekara, nastavljeno kombinacijom imunoterapije i hemoterapije. Istovremeno, na osnovu genetskih analiza tumorskog tkiva urađenih u njemačkoj laboratoriji, Marija je u Litvaniji primala personalizovanu tumorsku vakcinu „Cancer Neo“.

Nova nada i apel za vakcinu od 66.000 evra

Nažalost, tokom proljeća 2026. godine kontrolni pregledi pokazali su da je tumor uspio da probije zaštitnu barijeru koju su imunoterapija i vakcina mjesecima održavale, što je dovelo do radiološke progresije bolesti i pojave novih lezija. Zbog agresivnog toka bolesti liječenje je moralo hitno da se mijenja – sistemska terapija je privremeno obustavljena, primijenjena je precizna radiohirurgija (X-nož), a početkom juna na VMA je obavljena i reviziona hirurška intervencija.

Nove analize iz Tibingena, urađene na uzorku tumora uzetom tokom operacije na VMA, pokazale su da je tumor evoluirao, ali i otkrile njegove slabe tačke – na površini je ispoljavao čak 20 specifičnih markera. Za naučnike u laboratoriji to je predstavljalo 20 pukotina u njegovom oklopu i 20 preciznih meta za novu personalizovanu vakcinu, za čiju je izradu bilo potrebno prikupiti 66.000 evra.

Marija se krajem avgusta javno obratila putem svog Instagram profila i uputila apel za pomoć:

„Imala sam hirurške intervencije, zračenja i različite terapije, a sada su genetske analize tumora otkrile njegove slabosti i otvorile put za izradu nove, personalizovane peptidne vakcine koju bih primala na klinici u Litvaniji. Dok čekam da se steknu uslovi za njenu izradu, trenutno primam hemoterapiju kako bismo bolest držali pod kontrolom“, napisala je tada Marija.

Potresne poruke oproštaja

Vijest da je Marija preminula 11. novembra duboko je potresla njenu porodicu, prijatelje, kolege sa fakulteta i sve koji su pratili njenu borbu i navijali za njen oporavak. Društvene mreže preplavile su emotivne poruke oproštaja.

„Zbogom cvijete naš najljepši. Zbogom anđeoska ljepoto, zbogom neustrašiva snago. Ljubavi i pobjedo. Roditeljska srećo i naš ponosu. Neka te Bog nastani, tamo gd‌je pravednici blaženstvuju, gd‌je nema bola, žalosti i uzdisaja, no gd‌je je život vječni. SLAVA TI IKONO NAŠIH ŽIVOTA. Samo si otišla... a zauvijek si tu, Tvoj drug Junior“, glasi jedna od oproštajnih poruka.

(Telegraf)