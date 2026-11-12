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Katarina Šćepanović kandidat plenuma za predsjednicu Skupštine Srbije

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АТВ редакција
12.11.2026 20:39

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Katarina Šćepanović kandidat plenuma za predsjednicu Skupštine Srbije
Foto: Youtube

Katarina Šćepanović, profesorka u Filološkoj gimnaziji, izabrana je na plenumu kao kandidat za predsjednicu Skupštine Srbije.

Kako nezvanično saznaje Kurir, Šćepanović je dobila najviše glasova i time je postala glavni favorit za predsjednicu srpskog parlamenta.

Podsjetimo, njeno ime već se pominjalo u trci za ovu funkciju, a kako su pisali mediji, kao mogući kandidat imenovan je i profesor Aleksandar Čupić, koga su predložili studenti Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Fakulteti daju svoje predloge za funkcije u Skupštini i budućoj Vladi Srbije, a potom slijedi glasanje.

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Nakon što je odlazeća predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala sjednicu za utorak 17. oktobar, najavljeno je i da će Studentska lista objaviti svog kandidata za predsjednika ovog tijela.

Nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i kandidat za poslanika sa liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ Dejan Šoškić izjavio je prije nekoliko dana da će kandidata za predsjednika Skupštine saopštiti studentski pokret i da već postoji konsenzus o tome ko će to biti.

Katarina Šćepanović je dugogodišnja profesorka u Filološkoj gimnaziji koja je od početka studentskih blokada podržala borbe i aktivnosti studenata, a samim tim i borbu prosvjetnih radnika i našla se na studentskoj listi.

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Nakon raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora za 25. oktobar, studentski pokret objavio je da je osnovana Grupa građana "Studentska lista – Studenti pobjeđuju", kao i imena 14 potpisnika.

Među potpisnicima je bila i profesorka Šćepanović koja tada rekla za Nova.rs da je bila počastvovana pozivom studenata.

"Bila sam počastvovana pozivom i presudilo je da prihvatim poziv to što me moj matični Filološki fakultet pozvao. To mi je bila velika čast. Osjećala sam i neku dužnost prema studentima Filološkog fakulteta", objasnila je ona tada.

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Tagovi :

Katarina Šćepanović

Srbija

Skupština Srbije

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