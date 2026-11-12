Додик, цедуљица и прелазак Вукановог посланика: Огласио се и Ђорђе Вучинић

Аутор:АТВ редакција
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Након што је предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао да Небојша Вукановић није прочитао или није желио да прочита до краја цедуљицу коју му је дао, а да тамо пише да његов посланик Ђорђе Вучинић прелази код неког од коалиционих партнера, огласио се и Вучинић.
"Пошто се јавност и новинари интересују с ким сам од политичких субјеката разговарао (или ћу разговарати), ред је и да саопштим. Прошле седмице имао сам врло пријатан разговор уз кафу са будућим народним послаником испред Студентске листе у парламенту Републике Србије, на којем смо имали прилику да анализирамо стање са обје стране Дрине и учврстимо сарадњу на обострано задовољство. Од осталих разговора са другим политичким субјектима ту је и онај који чекам већ 20 дана, а то је онај са делегацијом Српске демократске странке (СДС). Моје колеге и ја чекамо позив њихове делегације за састанак који су најавили 22. октобра. А тамо се ових дана више избацује, него “укрупњава”, тако да Додикове шкработине ипак остају само шкработине, барем у овом “мистериозном” дијелу", рекао је Вучинић.
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Додик о цедуљици: Вукановић није хтио да прочита да ће и његов посланик у нашу коалицију
Подсјећамо, предсједник СНСД-а Милорад Додик дао је Небојши Вукановићу папир на којем, како тврди лидер Листе за правду и ред, пише о страначким преласцима посланика који су освојили мандате.
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Ко напушта опозицију? Додик Вукановићу дао папирић са списком прелазака
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