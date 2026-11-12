Ево зашто је ЦИК БиХ одбио захтјев Мирне Савић Бањац да стави мандат у мировање

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ одбила је као неоснован захтјев Мирне Савић Бањац за стављање у мировање посланичког мандата у Народној скупштини Републике Српске.
Та одлука је донесена на сједници ЦИК-а одржаној у сриједу, 11. новембра.
БиХ
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Савић Бањац, која је на протеклим изборима 2026. године изабрана за народног посланика као кандидат ПСС-а захтјев за мировање мандата поднијела је 4. новембра, уз изјаву о прихватању мандата.
Као разлог за мировање мандата навела је обављање функције градског менаџера у Кабинету градоначелника Бањалуке, на коју је именована рјешењем градоначелника из фебруара прошле године.
Међутим, у образложењу одлуке ЦИК-а наводи се да Изборни закон БиХ прописује могућност мировања мандата у законодавном тијелу само за лица која обављају извршне функције, те прецизно наводи које су то позиције - од чланова Предсједништва БиХ, Савјета министара, ентитетских предсједника и влада, па до градоначелника, начелника општина и њихових замјеника, пише Глас Српске.
- Имајући у виду наведено, Мирна Савић Бањац није лице које је обухваћено чланом 1.1а став (2) Изборног закона БиХ, јер функција градског менаџера у Кабинету градоначелника града Бањалука није побројана у смислу "извршних функција" - стоји у одлуци коју потписује предсједник ЦИК-а Јован Калаба.
Против ове одлуке може се уложити жалба у року од два дана од њеног објављивања на званичној интернет страници ЦИК-а БиХ.
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