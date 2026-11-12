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Додик о цедуљици: Вукановић није хтио да прочита да ће и његов посланик у нашу коалицију

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АТВ редакција
12.11.2026 15:57

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Додик о цедуљици: Вукановић није хтио да прочита да ће и његов посланик у нашу коалицију
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да Небојша Вукановић није прочитао или није желио да прочита до краја цедуљицу коју му је дао, а да тамо пише да његов посланик Ђорђе Вучинић прелази код неког од коалиционих партнера.

"Вјероватно да раније није прочитао све што пише. Како је дошао до задње реченице гдје пише да је Вучинић, његов посланик, прешао код једног од коалиционих партнера, он је почео да муца и на крају тврдио да можда то све није истина", рекао је Додик за Провјерено.

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Каже да је Вукановић вјероватно уништио тај листић, а да он није правио копије.

"Али знам да је та тврдња истинита, а то њему не одговара", каже Додик.

Каже да то што Вукановић није прочитао Вучинићево име говорио да га је прецијенио мислећи да би могао бити озбиљан у тим неким стварима.

"Али у сваком случају није фер ако све читао што ниси прочитао све", рекао је Додик.

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Подијели:

Тагови :

Небојша Вукановић

Милорад Додик

Народна скупштина Републике Српске

СНСД

Ђорђе Вучинић

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