Oglasio se MUP o hapšenju gradonačelnice Smedereva

Gradonačelnica Smedereva, načelnica Gradske uprave i direktor JKP „Zelenilo i groblja“ uhapšeni su zbog sumnje na krivična djela protiv životne sredine.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. I. (43), direktora JKP „Zelenilo i groblja“, I. S. (43), načelnicu Gradske uprave Smederevo i J. V. (55), gradonačelnicu Smedereva (Jasmina Vojinović), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine, dok se M. I. tereti i za izvršenje krivičnog djela protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu", navode iz MUP-a.

Srbija Uhapšena gradonačelnica Smedereva

Policijski službenici su, zajedno sa nadležnim tužiocem i republičkim i gradskim inspekcijama, na osnovu više prijava građana, 2. novembra izvršili kontrolu nelegalne deponije u Radincu kod Smedereva, koja se nalazi na zemljištu u vlasništvu grada.

Daljim kontrolama utvrđeno je da JKP „Zelenilo i groblja“ ne posjeduje dozvole za odlaganje komunalnog otpada, kao ni drugu potrebnu dokumentaciju za korišćenje deponije, a da Gradska uprava ne posjeduje Lokalni plan upravljanja otpadom, niti bilo kakvu dokumentaciju za izgradnju sanitarne deponije.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu.