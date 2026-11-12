Ухапшена градоначелница Смедерева

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, ухапсила градоначелницу Смедерева и још двије особе због дивље депоније у том граду.
Поред градоначелнице, ухапшени су и начелница Градске управе и директор ЈКП "Зеленило и гробља", због сумње да су извршили кривично дјело непредузимање мјера заштите животне средине, потврђено је за Танјуг у том тужилаштву.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, а у том року ће бити приведени на саслушање, преноси Танјуг.
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