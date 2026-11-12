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Ухапшена градоначелница Смедерева

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АТВ редакција
12.11.2026 16:15

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Фото: ATV

Полиција је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, ухапсила градоначелницу Смедерева и још двије особе због дивље депоније у том граду.

Поред градоначелнице, ухапшени су и начелница Градске управе и директор ЈКП "Зеленило и гробља", због сумње да су извршили кривично дјело непредузимање мјера заштите животне средине, потврђено је за Тан‌југ у том тужилаштву.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, а у том року ће бити приведени на саслушање, преноси Танјуг.

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Тагови :

Смедерево

хапшење

Градоначелник

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