Koje namirnice pomažu kada vas savlada prehlada

Kada ste prehlađeni, izbor hrane i napitaka može da utiče na to kako ćete se osjećati tokom oporavka.

Pojedine namirnice mogu da ublaže zapušenost nosa, umire bolno grlo i olakšaju tegobe, dok druge pomažu organizmu da dobije potrebne hranljive materije i tečnost. Evo šta bi trebalo da uvrstite u ishranu dok traje prehlada:

Pileća supa

Trebalo bi da popijete malo, i to ne samo zato što mama tako kaže. Studije pokazuju da bolje čisti nosne prolaze i ublažava zapušenost od drugih toplih tečnosti. Takođe ima antiinflamatorno dejstvo koje može pomoći kod simptoma prehlade.

Zanimljivosti Srce bebe bilo zaustavljeno 94 minuta, a onda se desilo čudo

Citrusi

Čuli ste to ranije: da biste izbjegli prehladu, unosite dosta vitamina C. Istina je da to neće spriječiti većinu ljudi da se razboli. (Može pomoći ako ste u blizini ljudi koji se često razboljevaju, kao u vrtiću.) Ali ako ga unesete dosta neposredno prije nego što primetite simptome, može vam pomoći da se osjećate bolje i da se brže riješite prehlade.

Pomorandže, limun i limeta dobri su izvori vitamina C, a mogu biti i ukusni.

Voće i povrće bogato antioksidansima

Kelj, brokoli, brusnice, zeleni čaj, crveni luk i borovnice: šta je zajedničko svim ovim namirnicama? Sve sadrže antioksidans koji se zove kvercetin i koji vam može pomoći u borbi protiv prehlade. Istraživanja su još uvijek nova, ali bi mogla biti na pravom putu.

Donesite toplotu

Neće vam pomoći da se riješite prehlade, ali ljute papričice mogu da vam pročiste nosne prolaze, što može pomoći da se osjećate bolje. Sadrže nešto što se zove kapsaicin, za koji studije pokazuju da može pomoći kod zapušenosti nosa.

Zanimljivosti Ove stvari na petak 13. ne treba raditi: Prema vjerovanju donose nesreću

Đumbir

Šolja svježeg, toplog čaja od đumbira može izgledati kao upravo ono što vam je potrebno kada se prehladite. Pomaže u otpušavanju i smirivanju grla. Neke studije pokazuju da ovaj ljuti korijen može pomoći u sprečavanju obične prehlade blokiranjem virusa.

Mliječni proizvodi

Mlijeko, sladoled, sir – mlečni proizvodi imaju lošu reputaciju. Uobičajeno je mišljenje da ih treba izbjegavati kada vam curi nos ili imate pojačano lučenje sekreta, jer ćete proizvoditi više sluzi. Međutim, malo je dokaza koji to potvrđuju. Zato, ako želite sladoled da biste ublažili bol u grlu, slobodno ga pojedite.

Bijeli luk

Naučnici smatraju da bijeli luk sadrži neke sastojke koji mogu da se bore protiv obične prehlade. Postoje i određeni dokazi da bijeli luk može da spreči prehladu, ali su potrebna dodatna istraživanja. Ipak, to je dobar izgovor da dodate nekoliko čenova, Kurir.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za petak 13.

Šta bi trebalo izbjegavati tokom prehlade

Kofein i alkohol

Bolje je da ih izbjegavate. Potrebno vam je dosta tečnosti kada ste prehlađeni, ali kofein i alkohol nisu najbolji izbor jer mogu doprinijeti dehidrataciji.

Naravno, ako dobijete jaku glavobolju zbog izostanka jutarnje kafe, slobodno popijte malu šolju. Ili umesto toga probajte malo čaja sa kofeinom.