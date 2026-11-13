Срце бебе било заустављено 94 минута, а онда се десило чудо

Аутор:АТВ редакција
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Једна беба мјесецима се борила за живот, током тешке операције срце јој није радило 94 минута, а онда се десило чудо. Сада ова дјевојчица пркоси свим прогнозама.
Ово је прича мајке која је још током трудноће слутила да нешто није у реду.
Услиједило је шест мјесеци неизвјесности, страха и стрепње, током којих су се љекари борили за живот мале Есме.
Данас ова невјероватна дјевојчица пркоси свим прогнозама.
Када је Емили Маријани (33) била у трећем тромјесечју прве трудноће, одбијала је да скине етикете са нових дјечјих колица.
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Прогонио ју је злокобан осјећај да нешто није у реду. Иако је на једном од раних ултразвучних прегледа уочена неправилност у раду срца, а беба била изузетно ситна, љекари тада нису могли ни да претпоставе каква их драма очекује.
"Једноставно сам осјећала да нешто није како треба. Мајка увијек осјети када нешто није у реду", присјећа се Емили.
Кошмар је почео десет дана након рођења
Мала Есма рођена је на Нову годину 2021. године, у јеку пандемије корона вируса.
Порођај је протекао без компликација, а први прегледи срца били су уредни. Ипак, мир је трајао свега недјељу дана.
Стање дјевојчице нагло се погоршало. Почела је да повраћа и убрзано дише, а мајка је голим оком могла да види како јој срце снажно и убрзано удара у сићушним грудима.
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Дежурни љекар одмах је реаговао и упутио их у болницу.
"Због мјера током пандемије морала сам потпуно сама да одем у болницу. Од порођаја је прошло тек десет дана, још се нисам ни физички опоравила, а већ сам проживљавала највећи страх у животу. Да љекар није реаговао истог тренутка, моје кћерке данас можда не би било", присјећа се мајка.
Прегледи су открили тешку дијагнозу: Есма је имала урођену срчану ману познату као атриовентрикуларни септални дефект (АВСД), односно велики отвор на прегради између срчаних шупљина.
Због тешке срчане мане, код Есме се убрзо развила срчана слабост, а једини спас била је операција на отвореном срцу. Међутим, била је премала и преслаба да би издржала тако ризичан захват.
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Љекари су јој кроз нос поставили сонду до желуца како би могла да се храни и добије на тежини. За њене родитеље, Емили и Метјуа, услиједили су мјесеци неизвјесности и живота у изолацији, у сопственом дому.
"Стално сам размишљала о њеном сићушном срцу, које је било тек величине ораха. Хранили смо је на свака три сата, а потом је још 45 минута држали усправно како не би повратила храну. Узимала је шест или седам лијекова дневно. Шест мјесеци готово да нисмо излазили из куће. Покушавали смо да се повежемо са својом бебом, док нас је непрестано пратила мисао да би сваки дан, па чак и сваки сат, могао бити посљедњи који ћемо провести са њом", открива Емили.
Операција је чак четири пута заказивана и одгађана, што је родитељима додатно појачавало страх и неизвјесност.
Драма у операционој сали: Срце јој је било заустављено 94 минута
Есма је коначно оперисана у јулу 2021. године, у Универзитетској болници у Бристолу. Захват је извео кардиохирург, професор Масимо Капуто.
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Родитељи су у девет часова ујутро пољубили своју дјевојчицу и предали је љекарима. Како би макар мало скренули мисли током седмочасовне операције, отишли су са породицом у куповину дјечје одјеће и играчака.
"Метју је био престрављен због могућих компликација, док сам ја осјећала одређено олакшање јер је операција коначно почела. Тог дана једва да смо проговорили коју ријеч", присјећа се Емили.
Током сложеног захвата, Есмино срце било је заустављено пуна 94 минута, док је апарат за вантјелесни крвоток одржавао циркулацију и снабдијевање њеног тијела кисеоником.
У четири часа поподне стигла је вијест коју су родитељи с нестрпљењем чекали: операција је прошла успјешно и без компликација.
"Када смо ушли, доживјели смо шок. Свуда по њеном тијелу биле су жице и цјевчице. Али љекар нам је рекао да је све прошло према плану. Помислила сам само: 'Невјероватно, овај човјек је спасао живот мојој кћерки'", каже мајка.
Након само недјељу дана проведених у болници, Есма је пуштена кући. Данас ова живахна петогодишњакиња тренира гимнастику, скија, плива и иде на балет. Иако и даље редовно узима терапију и у будућности је очекује још једна операција, тренутно нема симптоме болести.
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"Нисмо вјеровали да ће Есма икада проходати или проговорити. Када вам саопште да ваше дијете, старо свега десет дана, има срчану слабост, не знате шта доноси сутра. Неизмјерно смо срећни што је са нама и веома поносни на њу", поручује Емили.
Своје тешко искуство породица је претворила у жељу да помогне другима. Метју је трчао маратоне, Емили је истрчала полумаратон у Кардифу, а мала Есма је са другарима из школе учествовала у хуманитарним бициклистичким тркама.
Заједно су прикупили чак 44.000 евра за Британску фондацију за срце, због чега су добили признање за изузетан допринос.
Емили и Метју недавно су отпутовали у Лас Вегас, гдје су изговорили судбоносно "да". Уз њих је била и Есма, са којом данас дијеле радост породичних тренутака за које су некада страховали да их никада неће доживјети, преноси "Жена Блиц".
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