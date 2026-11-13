Logo

Велики дио Бањалуке без струје: Електрокрајина најавила радове на мрежи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 07:46

Коментари:

0
Струја
Фото: АТВ

Због планираних радова на електромрежи данас ће више насеља и улица у Бањалуци привремено ће остати без електричне енергије.

Прекид у испоруци струје планиран је већ од три часа ујутру, када ће без напајања бити дијелови Лазарева, Туњица, Дракулића, Шарговца, Раковачких Бара, Траписта, Петрићевца, Мотика и Кумсала. Искључење ће трајати до пет часова.

Од 9.00 до 14.00 часова струје неће имати дијелови Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске, Улице Ђуре Дамјановића, Ранка Шипке, Војвођанске, Улице др Велимира Чолића, Крајишких бригада и Јовице Савиновића, као и дио насеља Карановац.

У периоду од 9.30 до 11.30 часова без електричне енергије биће дио Улице Јована Дучића, на броју 72, те Улице Вука Караџића, на бројевима 4 и 6.

Од 10.00 до 11.00 часова искључење је планирано у дијеловима улица Браце Поткоњака, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, на бројевима 3, 5, 7 и 21, те Вилсонове, на бројевима 5 и 7.

Такође, од 10.00 до 12.00 часова струје неће имати дио Улице професора др Смиље Аврамов, на бројевима 21, 23, 25 и 27.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

насеља без струје

искључење струје

Струја

Коментари (0)

Прочитајте више

Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац

Хроника

Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац

2 ч

1
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Обећавала лажно насљедство, па од људи узела више од 130.000 евра

2 ч

0
Велики пад Мајкрософта изазвао огромне проблеме

Наука и технологија

Велики пад Мајкрософта изазвао огромне проблеме

2 ч

0
Немачке заставе и заставе ЕУ вијоре се испред зграде Рајхстага, Берлин, Немачка.

Економија

Радници рекли "доста је": Масовни протести у Њемачкој због ниских плата

2 ч

1

Више из рубрике

Дракулић Ђурђина Симић

Бања Лука

Живот на ивици егзистенције: Ђурђини и њеној дјеци неопходна помоћ

13 ч

2
Кашљах, кашљем, кашљаћу: Тако се кроз вријеме од неколико година у Бањалуци мијења глагол дисати

Бања Лука

Кашљах, кашљем, кашљаћу: Тако се кроз вријеме од неколико година у Бањалуци мијења глагол дисати

14 ч

1
загађен ваздух

Бања Лука

Бањалука: Загађени ваздух заробљен међу зградама

14 ч

0
Загађен ваздух димњаци

Бања Лука

Дисање све теже, из Градске управе Бањалука увјеравају да је много тога урађено

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима