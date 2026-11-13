Велики дио Бањалуке без струје: Електрокрајина најавила радове на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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Због планираних радова на електромрежи данас ће више насеља и улица у Бањалуци привремено ће остати без електричне енергије.
Прекид у испоруци струје планиран је већ од три часа ујутру, када ће без напајања бити дијелови Лазарева, Туњица, Дракулића, Шарговца, Раковачких Бара, Траписта, Петрићевца, Мотика и Кумсала. Искључење ће трајати до пет часова.
Од 9.00 до 14.00 часова струје неће имати дијелови Липљанске, Изворске, Завалске, Добрунске, Озренске, Улице Ђуре Дамјановића, Ранка Шипке, Војвођанске, Улице др Велимира Чолића, Крајишких бригада и Јовице Савиновића, као и дио насеља Карановац.
У периоду од 9.30 до 11.30 часова без електричне енергије биће дио Улице Јована Дучића, на броју 72, те Улице Вука Караџића, на бројевима 4 и 6.
Од 10.00 до 11.00 часова искључење је планирано у дијеловима улица Браце Поткоњака, Цара Лазара, Царице Милице, Мирка Ковачевића, на бројевима 3, 5, 7 и 21, те Вилсонове, на бројевима 5 и 7.
Такође, од 10.00 до 12.00 часова струје неће имати дио Улице професора др Смиље Аврамов, на бројевима 21, 23, 25 и 27.
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