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Кашљах, кашљем, кашљаћу: Тако се кроз вријеме од неколико година у Бањалуци мијења глагол дисати

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АТВ редакција
12.11.2026 19:59

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Кашљах, кашљем, кашљаћу: Тако се кроз вријеме од неколико година у Бањалуци мијења глагол дисати
Фото: АТВ

Више од 7 милиона људи у свијету годишње умре од посљедица загађеног ваздуха. Мјерни уређаји у Бањалуци региструју честице пречника два и по микрометра. Мање честице од тога не мјеримо.

Микрочестице које лебде у нашем ваздуху не могу да филтрирају ни ове маске, а те честице продиру дубоко у крвоток, изазивају хроничне проблеме с дисањем и срцем и утичу на - гене

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Тагови :

загађен ваздух

кашаљ

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