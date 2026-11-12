Кашљах, кашљем, кашљаћу: Тако се кроз вријеме од неколико година у Бањалуци мијења глагол дисати

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Више од 7 милиона људи у свијету годишње умре од посљедица загађеног ваздуха. Мјерни уређаји у Бањалуци региструју честице пречника два и по микрометра. Мање честице од тога не мјеримо.
Микрочестице које лебде у нашем ваздуху не могу да филтрирају ни ове маске, а те честице продиру дубоко у крвоток, изазивају хроничне проблеме с дисањем и срцем и утичу на - гене
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму