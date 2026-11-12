Живот на ивици егзистенције: Ђурђини и њеној дјеци неопходна помоћ

Аутор:Зорица Петковић
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Седам година у кући без струје, без огрева, основних намирница и готово свакодневно, без пристојног оброка. Тако изгледа сурова свакодневица Ђурђине, удовице и самохране мајке из бањалучког насеља Дракулић.
Старије дијете, тридесетогодишњи син се прије неколико година тешко разболио, дијагностификована му је Вилсонова болест. Дејан се отежано креће, има низ здравствених проблема, болест евидентно напредује и списак лијекова је све дужи. 336 марака мјесечно колико износи накнада за туђу његу и помоћ су им једини сигуран извор прихода.
„Немам ја од чега купити тих лијекова , ја немам, има 4-5 лијекова , има те папире чек од туђе његе и помоћи, нити ја то имам, нити могу“, каже Ђурђина Прерад Симић
Ђурђина је раније радила у пекарама, сезонски у предузећу "Витаминка"... Сада она и њена дјеца преживљавају од дневница које повремено заради чистећи куће. Овој жени неизвјесност представља и кућа у којој живи више од 30 година, али која на папиру није у њеном власништву и родбина из иностранства јој, прича, пријети исељењем. Веш углавном пере на чесми, на гробљу.
„Пет година сам прала веш на чесми, ту напуним батерију за телефон. Код комшија очистим кућу па успут он ме не плати, ја оперем веш и окупамо се. Ђурђина, ја морам да вас питам , шта ће се данас јести...? Не знам, не знам...", каже Ђурђина Прерад Симић
Највећа Ђурђинина жеља је да поново у кући има струју. Текући рачун је већ годинама блокиран због неизмирених дугова за електричну енергију. Једина подршка јој је комшиница Госпа која је помаже у храни и одјећи.
„Ја сам рекла и што увијек могу да кажем да потврдим да је Ђурђина јако добар човјек. Сви ми имамо врлине и мане, људи смо, али увијек ћу да подржим да јој се та струја прикључи. Ето ништа више...“, каже Госпа Азарић
Зима само што није. Ђурђина ју у Дракулићу, у малој кући код гробља без броја дочекује у никад горим условима. Неопходна јој је помоћ у храни, огреву, одјећи, укратко потребно је све. Посао, правна и подршка институција -свакако.
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