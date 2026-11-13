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Тијело свештеника пронађено објешено о дрво у парку

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АТВ редакција
13.11.2026 08:02

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Katolički sveštenik
Фото: Unsplash

Руски свештеник Никита Кушнарев пронађен је објешен о дрво у римском парку Сан Саба, а пролазник је рано ујутру пријавио тијело.

Истражитељи за сада не виде ништа сумњиво, док је парк био затворен током истраге и обдукције. Прије смрти објавио је дугачак текст на Фејсбуку, у којем је писао о вјери, тишини и унутрашњој празнини.

Руски свештеник Никита Кушнарев, поријеклом из Владивостока, пронађен је објешен о дрво у Парку отпора (Парцо делла Ресистенза) у четврти Сан Саба у Риму. Узбуну је подигао један пролазник који је угледао тијело.

Како пише "Ил Месађеро", хитне службе су изашле на терен, али свештенику није било спаса.

Истражитељи сматрају да не постоји ништа сумњиво у овом инциденту непосредно испод дрвета пронашли су неколико мањих цигала, које је свештеник, по свему судећи, искористио. Ипак, многа питања остају отворена, укључујући и разлоге који су навели свештеника да одузме себи живот.

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Ради несметаног спровођења истраге и форензичког рада, парк је остао затворен током цјелог пријеподнева, а поново је отворен тек након што је тијело Кушнарева превезено у Институт за судску медицину ради обдукције.

Шта је поручио прије смрти?

Прије смрти овај католички свештеник објавио је опширан текст на свом Фејсбук профилу:

„Данашње прво читање звучи као блистав увод у неко музичко дјело. Мудрост је сјајна и неувењива; лако је могу угледати они који је воле, а лако је могу пронаћи они који је траже. Она иде у сусрет онима који желе да је упознају. Ко је тражи од ране зоре, неће се уморити, наћи ће је како сједи пред његовим вратима. Само пружи руку - и ето је. Потребан је труд, потребна је вјера, а ипак, све се добија с лакоћом. Бог тражи мене и проналази ме; ја настојим да узвратим једнаком љубављу. Медени мјесец вјере. Али, шта ако није тако? Шта ако човјек остане да говори зиду? Празнини која, чини се, не може да одговори? Шта ако је вјера хладна, умјесто топла? Не само тешка или бескорисна, већ заправо одбојна?”

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Самоубиство

Рим

свештеник

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