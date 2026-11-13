Иран гађао амерички радар

Аутор:АТВ редакција
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Иранска Револуционарна гарда саопштила је данас да је мета њиховог напада био амерички радар за рано упозорење у Бахреину и то је, од септембра, прва слична објава о нападу на америчка војна средства у некој од земаља Персијског залива.
У саопштењу се наводи да је напад био одговор за, како се описује, ваздушни удар на телекомуникациони торањ у области Сирик у провинцији Хормозган на југу Ирана, преноси "Срна".
Саопштење о ударима објављено је усљед слабог затишја у сукобу између Ирана и Америке, који је почео крајем фебруара и од тада се проширио на регион.
Још није објављен никакав коментар Америке или Бахреина.
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