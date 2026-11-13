Ове ствари на петак 13. не треба радити: Према вјеровању доносе несрећу

Аутор:АТВ редакција
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Петак 13. вијековима важи за најнесретнији дан у календару, а та се репутација дубоко укоријенила у западној култури.
Без обзира на то јесте ли истински празновјерни или само волите добру стару традицију, сигурно сте барем једном застали прије него што сте направили неки наизглед безазлен потез на овај дан.
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Од избјегавања црних мачака до пажљивог руковања огледалима, бројна су вјеровања о томе што доноси лошу срећу. Зато смо издвојили неколико свакодневних радњи које би на овај злогласни датум, према народним вјеровањима, могле призвати невоље.
Једно од најстаријих празновјерја каже да се кишобран никада не смије отварати унутар куће. Према неким изворима, ово вјеровање потиче још из старог Египта, гдје су фараони користили кишобране као заштиту од сунца.
Отварање таквог штита у затвореном простору сматрало се непоштовањем бога Сунца, што је наводно доносило тешке казне за све укућане. Данас се вјерује да отварање кишобрана у кући на петак 13. доноси свађу с породицом.
Наравно, из практичне перспективе, ово правило има смисла јер отворени кишобран у малом простору лако може срушити предмете и изазвати незгоду.
Без икаквог уплитања надреалних сила, неспретно руковање кишобраном може завршити на крау са разбијеним вазама или повредама. Зато је најбоље оставити га склопљеног док не изађете на свјеж ваздух. Ако га баш морате отворити унутра, будите посебно опрезни.
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У свијету љепоте, петак 13. доноси своја специфична правила која многи и данас слиједе. Једно од најпопуларнијих вјеровања јест да на овај дан треба избјегавати шишање косе јер би то могло завршити лошом срећом или правом фризерском катастрофом.
Слично вриједи и за сјечење ноктију, за које се у неким културама вјерује да на овај датум доноси бескрајну тугу. Иако ваши нокти и коса не знају који је дан у седмици, психолошки учинак страха од несреће може вас учинити нервознијима док рукујете маказама.
Зато многи радије одгађају своје козметичке третмане за неки сретнији дан.
Сујевјерни људи на петак 13. посебно пазе да не прођу испод наслоњених скала. Ово вјеровање произлази из идеје да скале наслоњене на зид стварају троугао, који је симбол живота и Светог тројства.
Пролазак кроз тај простор наводно нарушава свету равнотежу и призива несрећу. Због тога многи радије направе неколико корака више како би заобишли скале.
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С друге стране, избјегавање скала може се сматрати и обичним здравим разумом. Отворене скале обично значе да се у близини одвијају грађевински радови или одржавање. Канте с бојом или алати лако могу пасти под утицајем гравитације и изазвати озбиљне повреде.
Ако желите избјећи посјету хитној помоћи, најбоље је заобићи радно подручје.
Кухиња и трпезарија такође су мјеста пуна потенцијалних опасности када је у питању лоша срећа. Случајно просипање соли виековима се сматра лошим знаком, а то вјеровање наводно потиче од приче да је Јуда просуо со током Тајне вечере.
Како би се поништила несрећа, традиција налаже да се прстохват соли баци преко лијевог рамена. Уз то, на петак 13. савјетује се да никада не укрштате ножеве на столу.
Укрштени ножеви наводно узрокују свађе и привлаче негативну енергију, а ако вам се то случајно догоди, зли духови се могу отјерати тако да дршком ножа три пута ударите о тврду површину.
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Ако сте планирали освјежити своју спаваћу собу на петак 13., можда бисте требали причекати суботу. Сматра се да мијењање постељине на овај дан доноси лоше снове и ноћне море.
Према неким народним вјеровањима, тиме се чак призивају зли духови у ваш дом. Зато многи радије остављају старе плахте још један дан како би осигурали миран сан, преноси Нет.хр.
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