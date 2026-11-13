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Agencija upozorava: Moguće poplave u dijelovima BiH

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АТВ редакција
13.11.2026 08:46

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Neretva
Foto: Screenshot / YouTube

Agencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je na moguće poplave u slivu rijeke Neretve, zbog najavljenih obilnih padavina.

"Usljed padavina lokalno vrlo jakog intenziteta koje se očekuju od danas, do ponedjeljka, 16. novembra, na slivnom području rijeke Neretve i na slivnom području Tihaljina-Mlade-Trebižat i rijeke Vrioštice, postoji mogućnost povećanja vodostaja, lokalnog izlivanja manjih vodotoka iz korita, te pojava bujičnih i urbanih poplava", naveli su iz Agencije, prenosi "Srna".

Nadležnim institucijama savjetovano je da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, pridržavajući se Federalnog operativnog plana odbrane od poplava, dok je službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen dodatni oprez.

"Nadležne službe civilne zaštite trebaju upozoriti stanovništvo na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte na opasnost prilaska obalama usljed mogućih povećanja dubina i brzine toka vode u rijekama", naveli su iz Agencije.

Isto tako, potrebno je pravovremeno dati obavještenje sa uputstvima i smjernicama za ponašanje, kako bi stanovništvo bilo u mogućnosti provesti mjere, s ciljem smanjenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja voda.

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Tagovi :

Neretva

Poplave

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