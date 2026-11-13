Нови детаљи убиства у Сарајеву: Откривено име ухапшеног

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У угоститељском објекту на Долац Малти, у Сарајеву, током ноћи је избила туча која је претходила убиству, сазнаје "Аваз".
Према незваничним информацијама, избио је сукоб између више мушкараца. Наиме, наводно су се двојица мушкараца посвађали око неке дјевојке. У намјери да их раздвоји пришао је Мехмед Смјечанин, Меша, који је како пише "Аваз" ту обезбјеђивао простор.
Хроника
Ово је мушкарац убијен у пуцњави у Сарајеву
Несретни мушкарац упуцан је у предјелу груди, а незванично се сазнаје да му је метак погодио јетру. Незванично, упуцан је из пиштоља.
Смјечанин је био ожењен, а иза њега је остало и дијете. Бројни пријатељи на друштвеним мрежама опраштају се од њега.
Према информацијама поменутог портала, осумњичени за убиство је Емил Тахировић из Њемачке, који је побјегао са мјеста догађаја.
Тренутно се на криминалистичкој обради у МУП-у Кантона Сарајево налази младић (18) из Њемачке. Сазнаје се да не посједује бх. папире, а како је раније потврдила портпарол Тужилаштва КС Азра Бавчић, ријеч је о држављанину Њемачке.
Подсјетимо, како је званично потврдила портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић, око 02:30 сати, ПУ Ново Сарајево обавијештена је да је испред угоститељског објекта у улици Змаја од Босне дошло до употребе ватреног оружја.
"Екипа Хитне помоћи КС је повријеђеног 32-годишњака транспортовала на КЦУС, гдје су љекари у 04:00 сата констатовали смрт. Обавијештен је тужилац КТКС који руководи увиђајем", навела је Новалић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму