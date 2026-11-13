Огласио се менаџмент болнице Зеница након хапшења радника због насиља над пацијентом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Након што су у четвртак 12. новембра ухапшени запосленици Кантоналне болнице Зеница због сумње да су били физички насилни над млађим пунољетним пацијентом на Одјелу психијатрије, огласио се и менаџмент болнице.
"Менаџмент Кантоналне болнице Зеница жели обавијестити јавност да су подузете све неопходне законске и институционалне мјере како би се утврдиле све чињенице", истакли су.
Србија
Ухапшен мушкарац због покушаја подмићивања полицајца на Аеродрому
Наглашавају како је одмах по сазнању за сумњиве околности и након интерног прегледа дешавања, Менаџмент КБЗ-а по хитном поступку и у складу са важећим процедурама самоиницијативно обавијестио надлежне полицијске службе и истражне органе о овом догађају, те предао све расположиве доказе, укључујући и снимке надзорних камера.
"Наша реакција вођена је искључиво циљем заштите права, сигурности и достојанства наших пацијената, а у складу са одредбама Закона о правима, обавезама и одговорностима пацијената, као и у циљу заштите јавног интереса. Кантонална болница Зеница има нулту толеранцију на било какав облик насиља, непрофесионалног понашања или нарушавања медицинске етике", истакли су.
Оштро су осудили сваки поступак који угрожава повјерење грађана.
"Пружамо максималну и пуну сарадњу истражним органима како би одговорни појединци били адекватно санкционисани. Здравље и сигурност пацијената остају наш апсолутни приоритет, те ћемо наставити предузимати све потребне кораке да заштитимо оне који су нам повјерени на лијечење", закључили су.
Хроника
Ухапшено пет радника болнице у Зеници: Претукли пацијента на психијатрији?
Подсјетимо, пет запосленика Кантоналне болнице Зеница ухапшено је због сумње да су физички насилили над млађим пунољетним пацијентом на Одјелу психијатрије, преноси РадиоСарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму