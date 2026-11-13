Ухапшен мушкарац због покушаја подмићивања полицајца на Аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је на београдском Аеродрому "Никола Тесла" ухапсила држављанина Узбекистана због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело давање мита.
Ухапшени чији су иницијали С.И. је, како се сумња, приликом граничне контроле на излазу из Србије понудио новац полицијском службенику Управе граничне полиције.
Бања Лука
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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Београду, саопштио је МУП Србије, преноси Срна.
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