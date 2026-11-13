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Ухапшен мушкарац због покушаја подмићивања полицајца на Аеродрому

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АТВ редакција
13.11.2026 10:11

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полиција је на београдском Аеродрому "Никола Тесла" ухапсила држављанина Узбекистана због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело давање мита.

Ухапшени чији су иницијали С.И. је, како се сумња, приликом граничне контроле на излазу из Србије понудио новац полицијском службенику Управе граничне полиције.

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Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежном тужиоцу Вишег јавног тужилаштва у Београду, саопштио је МУП Србије, преноси Срна.

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Тагови :

хапшење

Аеродром

Србија

Београд

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