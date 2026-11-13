Шобот најавио мјере против паркирања на тротоаре код УКЦ-а

Аутор:АТВ редакција
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Комплетна гаража УКЦ-а ће бити готова на прољеће. Све након тог биће веома неумјесно да се паркира на тротоар, угрожавају пјешаци, и тада ће се приступити са неким репресивним мјерама.
Најавио је то Никола Шобот, в.д. директора Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
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Отварањем нових етажа паркинг-гараже код Универзитетског клиничког центра Републике Српске очекивало се да ће бити ријешен, или барем значајно ублажен, дугогодишњи проблем недостатка паркинг мјеста.
Ипак, возачи се и даље паркирају на тротоарима, због чега су пјешаци приморани да се крећу коловозом.
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"Ширимо зону која је физички ограђена. Покушавамо све наше, како запослене, тако и пацијенте, да апелујемо да паркирају код УКЦ-а. Могу да оставе аутомобиле у гараже. Увијек се наравно може доћи до УКЦ-а, до улаза, да се остави пацијент, а након тог паркирати у гараже. Имамо један читав низ радова, којим је обезбјеђен довољан број паркинг мјеста, ово све друго је ствар већ навике", наводи Шобот за РТРС.
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