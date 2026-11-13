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На дневном реду 12 тачака: Сазвана конститутивна сједница Народне скупштине Српске

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Стеван Лулић
13.11.2026 09:50

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Народна скупштина Републике Српске, НСРС
Фото: АТВ

Конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске биће одржана у понедјељак, 16. новембра, потврђено је из Парламента.

Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић почетак сједнице заказао је за 9 часова.

У приједлогу дневног реда Прве сједнице новог сазива Народне скупштине налази се 12 тачака и то:

  • Конституисање радног предсједништва;
  • Избор Комисије за избор и именовање;
  • Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за избор и именовање о мандатима народних посланика;
  • Полагање свечане заклетве народних посланика;
  • Избор предсједника Народне скупштине Републике Српске;
  • Приједлог одлуке о броју потпредсједникā Народне скупштине Републике Српске;
  • Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;
  • Именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске;
  • Полагање свечане заклетве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске;
  • Полагање свечане заклетве предсједника и потпредсједникā Републике Српске;
  • Покретање иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
  • Покретање иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.

Ко има колико мандата

Подсјећамо, на изборима одржаним 4. октобра највише мандата за Парламент Српске освојио је СНСД - 34, од чега је 27 директних и 7 компензационих.

Од осталих политичких субјеката мандате су још освојили:

  • Покрет Сигурна Српска: 12 мандата (9 директних, 3 компензациона)
  • СДС (Српска демократска странка): 11 мандата (10 директних, 1 компензациони)
  • НПС–ДНС: 5 мандата (2 директна, 3 компензациона)
  • Уједињена Српска: 5 мандата (4 директна, 1 компензациони)
  • Социјалистичка партија (СП): 5 мандата (4 директна, 1 компензациони)
  • СПС (Социјалистичка партија Српске): 4 мандата (2 директна, 2 компензациона)
  • За правду и ред: 4 мандата (2 директна, 2 компензациона)
  • Коалиција за државу: 2 директна мандата
  • РСС (Републичка странка Српске): 1 директни мандат.

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Таг :

Народна скупштина Републике Српске

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