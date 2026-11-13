На дневном реду 12 тачака: Сазвана конститутивна сједница Народне скупштине Српске

Конститутивна сједница 12. сазива Народне скупштине Републике Српске биће одржана у понедјељак, 16. новембра, потврђено је из Парламента.
Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић почетак сједнице заказао је за 9 часова.
У приједлогу дневног реда Прве сједнице новог сазива Народне скупштине налази се 12 тачака и то:
- Конституисање радног предсједништва;
- Избор Комисије за избор и именовање;
- Разматрање и усвајање извјештаја Комисије за избор и именовање о мандатима народних посланика;
- Полагање свечане заклетве народних посланика;
- Избор предсједника Народне скупштине Републике Српске;
- Приједлог одлуке о броју потпредсједникā Народне скупштине Републике Српске;
- Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;
- Именовање генералног секретара и замјеника генералног секретара Народне скупштине Републике Српске;
- Полагање свечане заклетве члана Предсједништва Босне и Херцеговине из Републике Српске;
- Полагање свечане заклетве предсједника и потпредсједникā Републике Српске;
- Покретање иницијативе за избор делегата из Републике Српске у Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
- Покретање иницијативе за избор делегата у Вијеће народа Републике Српске.
Ко има колико мандата
Подсјећамо, на изборима одржаним 4. октобра највише мандата за Парламент Српске освојио је СНСД - 34, од чега је 27 директних и 7 компензационих.
Од осталих политичких субјеката мандате су још освојили:
- Покрет Сигурна Српска: 12 мандата (9 директних, 3 компензациона)
- СДС (Српска демократска странка): 11 мандата (10 директних, 1 компензациони)
- НПС–ДНС: 5 мандата (2 директна, 3 компензациона)
- Уједињена Српска: 5 мандата (4 директна, 1 компензациони)
- Социјалистичка партија (СП): 5 мандата (4 директна, 1 компензациони)
- СПС (Социјалистичка партија Српске): 4 мандата (2 директна, 2 компензациона)
- За правду и ред: 4 мандата (2 директна, 2 компензациона)
- Коалиција за државу: 2 директна мандата
- РСС (Републичка странка Српске): 1 директни мандат.
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