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Додик ноћас путује за Америку

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АТВ редакција
12.11.2026 19:44

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предсједник СНСД-а Милорад Додик, сједница Предсједништва странке, прес конференција у Бањалуци
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ноћас путује у САД, гдје ће у Чикагу присуствовати освјештању објеката манастира у Либертвилу, али и гдје ће се срести са битним људима који су на протеклим изборима остварили запажене резултате.

Додик је навео да ће се ту окупити српска заједница, те да је Чикаго епицентар демократа у Америци.

"Желим да сретнем неке људе, који су тамо, на претходним изборима, у оквиру те структуре имали запажене резултате. Наша примарна сарадња је са америчком администрацијом, на челу са предсједником /Доналдом/ Трампом", рекао је Додик.

Он је додао да подржава Трампову политику јаке Америке.

"Подржавaмо политику да се престане са изградњом туђих држава и нација. То значи да се неће градити БиХ и да се неће инсистирати на `Босанцима`, који не постоје и који никада нису постојали", рекао је Додик за портал "Провјерено".

Трамп ће, како је навео, несумњиво одредити вријеме које долази.

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Тагови :

Милорад Додик

Америка

СНСД

Коментари (8)

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