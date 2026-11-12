Додик открио ко ће бити министар унутрашњих послова Српске, говорио и о премијеру

Аутор:АТВ редакција
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Мјесто предсједника Владе Републике Српске припашће СНСД-а. Имамо веома сужену листу кандидата ко ће бити мандатар и чекамо неко вријеме у којем ћемо размотрити још неке ствари, поручио је предсједник ове странке Милорад Додик гостујући у подкасту портала Провјерено.инфо.
На питање да ли је на тој листи организациони секретар странке Игор Додик, каже да је он најперспективније име у СНСД-у.
"Пошто је он мој син, да не испадне да нешто кочим око тога. Он је добио највише гласова појединачно. Њему то није било важно, јер је он организациони секретар странке за читаву Републику Српску. Обично ми функционери не можемо да водимо своје индивидуалне битке на листама наше партије, него смо увијек у позицијама да подржавамо само партију. Тако и Игор, кад је гласао, гласао је само за партију. Чак није гласао ни за себе да се не би спекулисало како се злоупотребљава и користи та прича", рекао је Додик за Провјерено.
Али, како каже, зна да Игор има способности и емоцију која би "можда била проблем који је и сам проживљавао у почетним годинама".
"Он је несумњиво добро рјешење за будућност. Али оно што желим да кажем да се у партији увијек чека позиционирање око имена Милорад Додик, да видимо како и шта. И ту ће, нажалост, за неке који то гледају из опозиције, којима се диже на глави, ту ће одлучивати између та два имена", рекао је Додик.
Каже да нема амбицију, али да има одговорност, јер је тешко вријеме у коме не жели Игор Додик буде потрошен.
"А очигледно да ћемо морати да рјешавамо тешка питања статуса БиХ", рекао је он.
Потврдио је да ће Жељко Будимир остати министар унутрашњих послова Републике Српске.
Говорећи о избору делегата у Дому народа, Додик је рекао да је његова жеља да Радован Ковачевић буде члан Колегијума.
Открио је и два потенцијална кандидата.
”Обавићу разговор и са Душицом Шолајом, мислим да би она добро представљала Републику Српску. А мој приједлог биће и Средоје Новић, који већ дуго година добро заступа интересе Републике Српске”, рекао је Додик.
Додик је рекао и да је о избору делегата разговарао са лидером ПСС-а Драшком Станивуковићем.
”Приједлог је био да то буде Никола Дроњак. Сада он предлаже свог кума Милоша Станишића. Ето, а ја сам оптуживан да постављам кумове…”, рекао је Додик.
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