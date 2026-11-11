Аутор:Бранка Дакић
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Не могу стићи данас, а и не свиђа ми се да се састајемо у просторијама СНСД-а. Предлажем да се састанемо сутра, али не могу ја ни тада када мени одговара или сам, барем, рекао да ми одговара – ово је, укратко, одговор Бранка Блануше на позив Милорада Додика на састанак са опозицијом из Српске.
Блануша, чини се, није очекивао да ће Додик предложити састанак у СДС-у, па је почео да измишља нове разлоге да до састанка не дође.
„У разговору са СНСД-ом бисмо учествовали у заједничкој делегацији са Покретом Сигурна Српска. Разговор се може одржати, искључиво, у институцијама Републике Српске, у присуству предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ“, поручују из СДС-а.
Позив је био упућен и ПСС-у, али су и они јуче позив одбили. Данас се нису оглашавали. Јуче им се није ишло у СНСД, шта им данас смета – не знамо. Покушали смо сазнати, али на телефон се не јављају. У одговору упућеном СНСД-у, јуче су навели разлоге због којих одбијају састанак.
„Ако је ријеч о интересима Републике Српске, мјесто за тај разговор су њене институције. Ако је ријеч о страначким договорима, ПСС у њима неће учествовати“, поручују из ове странке.
Српско јединство, требало би да се сматра интересом Републике Српске. На основу данашњег одговора из СДС-а и ПСС-а сазнали смо да су они одбили разговоре о формирању владе националног јединства и о јединственој одбрани позиција Републике Српске и српског народа, а да су умјесто тога, као и сваки пут досад, понудили да разговарају искључиво о сопственим позицијама, поручио је Милорад Додик. Додаје и да су опаске у вези са мјестом одржавања састанка неозбиљне.
„Ми смо томе приступили без било какве сујете, уопште се не обазирући на чињеницу да смо заједно с нашом коалицијом апсолутни и убједљиви побједници посљедњих општих избора, па смо на њихову опаску да не желе да дођу у просторије СНСД-а, иако су раније без било каквих примједби ишли у просторије СДА, понудили да ми сви заједно дођемо у просторије СДС-а.Евидентно је да у СДС-у и ПСС-у нису разумјели због чега су прије само мјесец дана тако убједљиво поражени на изборима, него су наставили да воде исту губитничку политику“, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
Из СНСД-а су раније још позвали на српско јединство, нарочито на нивоу БиХ. Тада су и из ПСС-а и из СДС-а поручивали да су спремни сјести за преговарачки сто. То им, сада, изгледа није приоритет.
„Навикли смо да хоће-неће бити кандидат за предсједника Републике Српске, али сада је вријеме да се одлучи: или је са Србима и за Републику Српску или ће СДС испод жита наставити трговати са бошњачким партијама на уштрб интереса Српске. Ако не знаш шта данас мислиш, питај Дарка Бабаља! Он ће ти рећи, као и до сада!“, поручује предсједник ДНС-а, Ненад Нешић.
„Мислим да пропуштају прилику да буду озбиљни, а озбиљни политички субјекти у данашње вријеме сједају и разговарају“, наводи Додик.
Све је јасније да ће до српског јединства тешко доћи. Јер, за почетак проблем су просторије у којима би се разговори водили. А, ако је то битније од самог јединства, како, онда очекивати одговорност у одбрани српских националних интереса у институцијама, нарочито оним на бх нивоу.
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