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Минић: Поздрављам опредјељење Студентске листе о односу са Српском

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АТВ редакција
12.11.2026 19:01

Коментари:

3
премијер Републике Српске
Фото: ATV

Топло поздрављам опредјељење Студентске листе да подржи очување уставног положаја, надлежности и имовине Републике Српске, као и да додатно оснажи нашу сарадњу и братске везе, рекао је новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић.

"Матица Србија најснажнији је ослонац српском народу, гдје год он живио. Топло поздрављам опредјељење Студентске листе да подржи очување уставног положаја, надлежности и имовине Републике Српске, као и да додатно оснажи нашу сарадњу и братске везе", рекао је Минић и додао:

Студентска листа избори

Србија

Студентска листа изложила план за односе са Републиком Српском

"Посебно ме радује брига о Србима у цијелом региону и опредјељење за успостављање још чвршћих веза са нашим народом у Хрватској и Црној Гори.

Повезују нас породице, историја, језик, култура и вјера, али и одговорност да будемо ту једни за друге и чувамо право сваког нашег човјека на слободан и достојанствен живот."

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Тагови :

Саво Минић

Студентска листа

Србија

Република Српска

Коментари (3)

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