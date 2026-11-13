Гријање у Бањалуци може поскупјети већ од децембра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Гријање у Бањалуци могло би поскупјети већ од децембра, уколико договор о новој цијени буде постигнут током новембра.
Истовремено, директор Еко топлана Драгиша Зечевић за БЛ портал упозорава да предузеће, оптерећено ранијим обавезама и трошковима који премашују приходе, не може гарантовати да у наредној години неће бити прекида у испоруци топлотне енергије.
За систем који снабдијева око 20.000 корисника, према његовим ријечима, потребно је обезбиједити 20 милиона марака. Тај износ обухвата нагомилане обавезе и финансијску подршку за текућу годину, а као најреалније рјешење Зечевић види модел у којем би дио терета преузели корисници кроз већу цијену, а дио Град кроз субвенције.
Када би корисници могли да осјете промјену на рачунима зависи од тога када ће бити постигнут договор и донесена одговарајућа одлука. Зечевић очекује да Град ријеши ово питање и као могући термин примјене нове цијене наводи већ наредни мјесец.
"Уколико се преговори успјешно заврше и рјешење усвоји сада у новембру, нова цијена гријања почеће да се примјењује већ наредни мјесец, односно у децембру", каже Зечевић за БЛ портал.
Иза захтјева за корекцију цијене, објашњава, стоји несразмјер између онога што предузеће наплати и новца потребног за његов рад. Према подацима које износи, приходи су 23 милиона марака, док трошкови прелазе 30 милиона.
Зечевић поручује да управа тај проблем не може рјешавати новим задуживањем за које нема покриће у будућим приходима.
"Управа не смије довести фирму у ситуацију да се задужује ако зна да не може вратити дуг, а ми нећемо улазити у такав процес јер су нам приходи двадесет и три милиона марака, док трошкови прелазе тридесет милиона", упозорава он.
Зато, додаје, не може дати гаранцију да ће испорука у наредној години тећи без прекида ако финансијски проблеми остану неријешени.
Проблем се у међувремену повећавао, па је и износ који је, према ријечима директора, потребан за стабилизацију пословања знатно већи него раније.
"Поред саме цијене гријања, горући проблем представљају и неизмирене обавезе из претходних година, па је тако укупан износ потребних средстава за спас система са првобитних тринаест нарастао на чак двадесет милиона марака", наводи Зечевић.
Појашњава да тих 20 милиона обухвата раније нагомилане обавезе, али и неопходну подршку за текућу годину како би био одржан континуитет испоруке топлотне енергије.
Колико се однос прихода и расхода промијенио, у Еко топланама илуструју поређењем са 2018. годином. Према подацима управе, укупни трошкови пословања од тада су порасли приближно 86 одсто, док је цијена топлотне енергије повећана 22 одсто.
Наводе и да су трошкови дрвног сортимента порасли 44 одсто, електричне енергије 123 одсто, а одржавања 247 одсто.
Управо у тој разлици између раста трошкова и корекције цијене руководство види основни разлог због којег сада тражи ново финансијско рјешење.
Упркос упозорењима и захтјевима, Зечевић тврди да конкретан одговор надлежних још није стигао. Каже да је било појединачних разговора са градским функционерима, али да је једини званичан састанак одржан крајем јануара.
"Ми до данас апсолутно никакав конкретан одговор немамо, а имали смо само неке појединачне разговоре са разним градским функционерима, али ништа званично осим једног јединог званичног састанка крајем јануара ове године", истиче он.
На том састанку су, додаје, упозорили да у том тренутку имају енергента за још двадесетак дана.
Док Еко топлане траже одлуку о цијени или финансијску подршку, у преписци са Градом отворено је и питање надлежности за поступање по захтјеву.
Одјељење за правна питања Града Бањалука у цитираном допису упућује на Скупштину града као орган који даје сагласност на цијену комуналне услуге.
"Захтјев се подноси због недоношења акта о сагласности на цијену комуналне услуге или доношења одлуке о надокнади цијене, а стварну надлежност подносилац опредјељује сходно закону у којем Скупштина града даје сагласност", наводи се у допису.
За кориснике је, међутим, кључно када ће бити донесено рјешење и како ће оно утицати на рачуне и сигурност испоруке. Према Зечевићевим ријечима, конкретан договор о томе још изостаје.
Зечевић поручује да су Еко топлане спремне на компромис. Као најреалнији излаз предлаже комбиновани модел, односно да се дио потребних средстава обезбиједи повећањем цијене, а дио редовним субвенцијама из градског буџета.
Такво рјешење би, према његовом ставу, омогућило да се терет финансирања подијели између корисника и Града. Као примјер наводи Приједор и износ који се тамо издваја за субвенционисање гријања.
"Покушаћемо све што можемо, али ово је чисто политичко препуцавање јер у Приједору Скупштина даје четири и по милиона марака за субвенцију гријања за четири пута мањи број корисника, а код нас за то очигледно нема слуха", оцјењује Зечевић.
Упркос досадашњем изостанку договора, очекује да ће Град пронаћи рјешење. Његова порука је да се одлука више не може одгађати без посљедица по пословање и поузданост система од којег зависи гријање хиљада бањалучких домаћинстава.
Еко топлане Бањалука имају три власника, а највећи појединачни сувласник је Град Бањалука. Према јавно објављеним подацима о подјели удјела, Граду припада 48,97 одсто капитала, компанији IEE Technology 38,27 одсто, а фирми IEE Energy Plus 12,76 одсто. Двије приватне компаније тако заједно имају већински пакет од 51,03 одсто.
Иза компаније IEE Technology стоји британска фирма IEE Corporation Limited, која је, према судском упису објављеном у марту 2026. године, њен стопостотни власник. У британском регистру Companies House као лице са најмање 75 одсто акција и гласачких права у тој компанији уписан је Борко Торбица, чиме се прати његова власничка веза са бањалучким системом гријања.
С друге стране, према доступним подацима пословне базе Companywall, једини власник и директор компаније ИЕЕ Енергy Плус је Драгиша Зечевић. Његова улога у Еко топланама зато обухвата и руковођење предузећем и власнички интерес преко фирме која учествује у његовом капиталу.
Власничке везе прате и управљачке функције. Борко Торбица је предсједник Управног одбора Еко топлана, а истовремено и потпредсједник Управе Елнос групе. Зечевић обавља функцију директора и члана Управног одбора Еко топлана, па су обојица са овим предузећем повезана кроз власништво и управљање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
13 ч2
Бања Лука
14 ч1
Бања Лука
14 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму