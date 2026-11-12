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НИС тражи помоћ од државе, потребне резерве нафте

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АТВ редакција
12.11.2026 20:54

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НИС тражи помоћ од државе, потребне резерве нафте
Фото: АТВ

Компанија НИС затражила је данас од надлежних у Влади Републике Србије и Министарству рударства и енергетике да усљед привременог прекида допремања сирове нафте нафтоводом ЈАНАФ након оштећења нафтовода, компанији обезбиједи коришћење сирове нафте из државних резерви, као и дизела из оперативних резерви.

Компанија НИС ово чини у циљу наставка редовног снабдијевања тржишта у наредном периоду, преноси БлицБизнис.

Рафинерија нафте Панчево прилагођава свој рад у складу са информацијама које добија од ЈАНАФ-а, а све бензинске станице НИС-а уредно су снабдјевене свим врстама деривата.

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Таг :

Нафтна индустрија Србије

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