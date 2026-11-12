НИС тражи помоћ од државе, потребне резерве нафте

Аутор:АТВ редакција
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Компанија НИС затражила је данас од надлежних у Влади Републике Србије и Министарству рударства и енергетике да усљед привременог прекида допремања сирове нафте нафтоводом ЈАНАФ након оштећења нафтовода, компанији обезбиједи коришћење сирове нафте из државних резерви, као и дизела из оперативних резерви.
Компанија НИС ово чини у циљу наставка редовног снабдијевања тржишта у наредном периоду, преноси БлицБизнис.
Рафинерија нафте Панчево прилагођава свој рад у складу са информацијама које добија од ЈАНАФ-а, а све бензинске станице НИС-а уредно су снабдјевене свим врстама деривата.
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