Преминула Марија Митровић (26), студенткиња која је ујединила Србију

Аутор:АТВ редакција
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Марија Митровић (26), студенткиња Факултета организационих наука (ФОН) у Београду, изгубила је дуготрајну и тешку битку са агресивним обликом карцинома. Упркос огромној солидарности и подршци људи добре воље који су се ујединили како би јој помогли на путу ка изљечењу, опака болест била је јача – Маријин живот угасио се 11. новембра.
Све је почело у мају 2024. године, када је Марија осјетила прве тегобе – отежано дисање на десну ноздрву, јаке болове у предјелу десног ока и изражен оток. Већ наредног мјесеца на Војномедицинској академији (ВМА) урађена је хируршка ресекција тумора, а патохистолошки налаз потврдио је да је ријеч о агресивном синоназалном карциному СМАРЦБ1 типа.
Почетком 2025. године контролни преглед донио је тешке вијести. Утврђена је прогресија болести, односно појава туморске масе у десној орбити са коштаном инфилтрацијом и интракранијалним продором, као и обостране плућне метастазе (метастатски СМАРЦБ1 (ИНИ1) - дефицијентни синоназални карцином – СДСЦ).
Како дотадашња терапија није дала очекиване резултате, у јесен 2025. године лијечење је, по препоруци љекара, настављено комбинацијом имунотерапије и хемотерапије. Истовремено, на основу генетских анализа туморског ткива урађених у њемачкој лабораторији, Марија је у Литванији примала персонализовану туморску вакцину „Цанцер Нео“.
Нажалост, током прољећа 2026. године контролни прегледи показали су да је тумор успио да пробије заштитну баријеру коју су имунотерапија и вакцина мјесецима одржавале, што је довело до радиолошке прогресије болести и појаве нових лезија. Због агресивног тока болести лијечење је морало хитно да се мијења – системска терапија је привремено обустављена, примијењена је прецизна радиохирургија (X-nož), а почетком јуна на ВМА је обављена и ревизиона хируршка интервенција.
Нове анализе из Тибингена, урађене на узорку тумора узетом током операције на ВМА, показале су да је тумор еволуирао, али и откриле његове слабе тачке – на површини је испољавао чак 20 специфичних маркера. За научнике у лабораторији то је представљало 20 пукотина у његовом оклопу и 20 прецизних мета за нову персонализовану вакцину, за чију је израду било потребно прикупити 66.000 евра.
Марија се крајем августа јавно обратила путем свог Инстаграм профила и упутила апел за помоћ:
„Имала сам хируршке интервенције, зрачења и различите терапије, а сада су генетске анализе тумора откриле његове слабости и отвориле пут за израду нове, персонализоване пептидне вакцине коју бих примала на клиници у Литванији. Док чекам да се стекну услови за њену израду, тренутно примам хемотерапију како бисмо болест држали под контролом“, написала је тада Марија.
Вијест да је Марија преминула 11. новембра дубоко је потресла њену породицу, пријатеље, колеге са факултета и све који су пратили њену борбу и навијали за њен опоравак. Друштвене мреже преплавиле су емотивне поруке опроштаја.
„Збогом цвијете наш најљепши. Збогом анђеоска љепото, збогом неустрашива снаго. Љубави и побједо. Родитељска срећо и наш поносу. Нека те Бог настани, тамо гдје праведници блаженствују, гдје нема бола, жалости и уздисаја, но гдје је живот вјечни. СЛАВА ТИ ИКОНО НАШИХ ЖИВОТА. Само си отишла... а заувијек си ту, Твој друг Јуниор“, гласи једна од опроштајних порука.
(Телеграф)
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