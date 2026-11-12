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Огласио се МУП о хапшењу градоначелнице Смедерева

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АТВ редакција
12.11.2026 18:21

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Градоначелница Смедерева, начелница Градске управе и директор ЈКП „Зеленило и гробља“ ухапшени су због сумње на кривична дјела против животне средине.

"Припадници Министарства унутрашњих послова, Групе за сузбијање еколошког криминала Полицијске управе у Смедереву, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом, ухапсили су М. И. (43), директора ЈКП „Зеленило и гробља“, И. С. (43), начелницу Градске управе Смедерево и Ј. В. (55), градоначелницу Смедерева (Јасмина Војиновић), због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело непредузимање мјера заштите животне средине, док се М. И. терети и за извршење кривичног дјела противправна изградња и стављање у погон објеката и постројења која загађују животну средину", наводе из МУП-а.

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Полицијски службеници су, заједно са надлежним тужиоцем и републичким и градским инспекцијама, на основу више пријава грађана, 2. новембра извршили контролу нелегалне депоније у Радинцу код Смедерева, која се налази на земљишту у власништву града.

Даљим контролама утврђено је да ЈКП „Зеленило и гробља“ не посједује дозволе за одлагање комуналног отпада, као ни другу потребну документацију за коришћење депоније, а да Градска управа не посједује Локални план управљања отпадом, нити било какву документацију за изградњу санитарне депоније.

Осумњиченима је, по налогу Основног јавног тужилаштва у Смедереву, одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужиоцу.

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Тагови :

Смедерево

МУП Србије

хапшење

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