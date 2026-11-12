Катарина Шћепановић кандидат пленума за предсједницу Скупштине Србије

Аутор:АТВ редакција
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Катарина Шћепановић, професорка у Филолошкој гимназији, изабрана је на пленуму као кандидат за предсједницу Скупштине Србије.
Како незванично сазнаје Курир, Шћепановић је добила највише гласова и тиме је постала главни фаворит за предсједницу српског парламента.
Подсјетимо, њено име већ се помињало у трци за ову функцију, а како су писали медији, као могући кандидат именован је и професор Александар Чупић, кога су предложили студенти Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.
Факултети дају своје предлоге за функције у Скупштини и будућој Влади Србије, а потом слиједи гласање.
Србија
Александар Чупић предложен за предсједника Народне скупштине
Након што је одлазећа предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић заказала сједницу за уторак 17. октобар, најављено је и да ће Студентска листа објавити свог кандидата за предсједника овог тијела.
Некадашњи гувернер Народне банке Србије и кандидат за посланика са листе „Студентска листа – Студенти побеђују“ Дејан Шошкић изјавио је прије неколико дана да ће кандидата за предсједника Скупштине саопштити студентски покрет и да већ постоји консензус о томе ко ће то бити.
Катарина Шћепановић је дугогодишња професорка у Филолошкој гимназији која је од почетка студентских блокада подржала борбе и активности студената, а самим тим и борбу просвјетних радника и нашла се на студентској листи.
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Након расписивања ванредних парламентарних избора за 25. октобар, студентски покрет објавио је да је основана Група грађана "Студентска листа – Студенти побјеђују", као и имена 14 потписника.
Међу потписницима је била и професорка Шћепановић која тада рекла за Nova.rs да је била почаствована позивом студената.
"Била сам почаствована позивом и пресудило је да прихватим позив то што ме мој матични Филолошки факултет позвао. То ми је била велика част. Осјећала сам и неку дужност према студентима Филолошког факултета", објаснила је она тада.
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