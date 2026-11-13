Отац и син пали са мотора, обојица превезени у болницу

Аутор:АТВ редакција
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Отац (51) и син (17) задобили су лакше повреде када су пали с мотора, речено је Тнјугу у Хитној помоћи.
Њих двојица су проклизали на шинама и пали с мотора, а екипе Хитне помоћи превезле су их у дежурне болнице.
Несрећа се десила у Карађорђевој улици у Београду.
У току ноћи су се догодиле још три саобраћајне несреће у којима је још једна особа са лакшим повредама превезена у болницу, а двије особе су збринуте на лицу мјеста.
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