Logo

Отац и син пали са мотора, обојица превезени у болницу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
13.11.2026 08:23

Коментари:

0
Удес мотоцикл
Фото: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

Отац (51) и син (17) задобили су лакше повреде када су пали с мотора, речено је Тнјугу у Хитној помоћи.

Њих двојица су проклизали на шинама и пали с мотора, а екипе Хитне помоћи превезле су их у дежурне болнице.

Несрећа се десила у Карађорђевој улици у Београду.

У току ноћи су се догодиле још три саобраћајне несреће у којима је још једна особа са лакшим повредама превезена у болницу, а двије особе су збринуте на лицу мјеста.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Београд

Коментари (0)

Више из рубрике

Возило Хитне помоћи.

Србија

Отац и син пали с мотора, одмах пребачени у болницу

2 ч

0
НИС тражи помоћ од државе, потребне резерве нафте

Србија

НИС тражи помоћ од државе, потребне резерве нафте

13 ч

1
Катарина Шћепановић кандидат пленума за предсједницу Скупштине Србије

Србија

Катарина Шћепановић кандидат пленума за предсједницу Скупштине Србије

13 ч

0
Полиција Србија

Србија

Огласио се МУП о хапшењу градоначелнице Смедерева

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима