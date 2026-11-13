Ухапшено пет радника болнице у Зеници: Претукли пацијента на психијатрији?

Аутор:АТВ редакција
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Након пријаве да је над једним пацијентом на Одјелу за психијатрију употријебљена прекомјерна сила, ухапшено је пет запосленика Кантоналне болнице Зеница.
Ријеч је о пацијенту рођеном 2002. године, а полицијска истрага утврђује све околности овог догађаја.
Како је званично потврђено за Аваз јутрос из Министарства унутрашњих послова ЗДК, они ће данас бити предати у надлежност Тужилаштва.
Ухапшени су Б.М., рођено 1991. године, Х.В. рођено 1992. године, К.Л., рођено 2002. године, С.С., рођено 1989. године; М.Д., рођено 1990. године, сви из Зенице.
"Основи сумње да су починило кривицно дјело “Насилничко понашање”. Данас ће бити предати уз извјештај у надлежност КТ Зеница", потврдила је за Аваз портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић.
Пет запосленика Кантоналне болнице Зеница ухапшено због сумње на насиље над пацијентом на
"Основи сумње да су починило кривицно дјело “Насилничко понашање”. Данас ће бити предати уз извјештај у надлежност КТ Зеница", потврдила је за Аваз портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић.
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