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Ухапшено пет радника болнице у Зеници: Претукли пацијента на психијатрији?

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АТВ редакција
13.11.2026 09:21

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Након пријаве да је над једним пацијентом на Одјелу за психијатрију употријебљена прекомјерна сила, ухапшено је пет запосленика Кантоналне болнице Зеница.

Ријеч је о пацијенту рођеном 2002. године, а полицијска истрага утврђује све околности овог догађаја.

Како је званично потврђено за Аваз јутрос из Министарства унутрашњих послова ЗДК, они ће данас бити предати у надлежност Тужилаштва.

Ухапшени су Б.М., рођено 1991. године, Х.В. рођено 1992. године, К.Л., рођено 2002. године, С.С., рођено 1989. године; М.Д., рођено 1990. године, сви из Зенице.

"Основи сумње да су починило кривицно дјело “Насилничко понашање”. Данас ће бити предати уз извјештај у надлежност КТ Зеница", потврдила је за Аваз портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић.

Пет запосленика Кантоналне болнице Зеница ухапшено због сумње на насиље над пацијентом на

"Основи сумње да су починило кривицно дјело “Насилничко понашање”. Данас ће бити предати уз извјештај у надлежност КТ Зеница", потврдила је за Аваз портпаролка МУП ЗДК Лејла Екиновић.

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Тагови :

Зеница

хапшење

Психијатрија

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