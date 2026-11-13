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Познат идентитет убијеног младића

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АТВ редакција
13.11.2026 08:54

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Испред угоститељског објекта "Порт 04" у сарајевском насељу Долац Малта током ноћи је убијен 32-годишњи Мехмед Смјечанин, потврђено је за портал "Кликс".

Испред и у угоститељском објекту још увијек се налази велики број полицијских службеника.

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Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац

Како се може видјети на мјесту догађаја, пукло је стакло на вратима овог угоститељског објекта, а полицијски службеници који врше увиђај су то мјесто означили као једно од доказа.

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Подсјетимо, из полиције је раније јутрос саопштено да је убијен 32-годишњи мушкарац током ноћи у пуцњави у угоститељском објекту у сарајевском насељу Долац Малта.

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"Око 2.30 сати, ПУ Ново Сарајево обавијештена је да је испред угоститељског објекта у улици Змаја од Босне дошло до употребе ватреног оружја. Екипа Хитне помоћи КС је повријеђеног 32-годишњака транспортовала на КЦУС, гдје су љекари у 04.00 сата констатовали смрт", наведено је из МУП-а КС.

Тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево руководи увиђајем.

Полицијски службеници интензивно трагају за мушкарцем за којег постоји сумња да је извршилац овог кривичног дјела.

(Кликс)

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Тагови :

Убиство

Пуцњава

Сарајево

Мехмед Смјечанин

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