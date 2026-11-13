Познат идентитет убијеног младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Испред угоститељског објекта "Порт 04" у сарајевском насељу Долац Малта током ноћи је убијен 32-годишњи Мехмед Смјечанин, потврђено је за портал "Кликс".
Испред и у угоститељском објекту још увијек се налази велики број полицијских службеника.
Хроника
Пуцњава у Сарајеву, убијен мушкарац
Како се може видјети на мјесту догађаја, пукло је стакло на вратима овог угоститељског објекта, а полицијски службеници који врше увиђај су то мјесто означили као једно од доказа.
Подсјетимо, из полиције је раније јутрос саопштено да је убијен 32-годишњи мушкарац током ноћи у пуцњави у угоститељском објекту у сарајевском насељу Долац Малта.
Друштво
Агенција упозорава: Могуће поплаве у дијеловима БиХ
"Око 2.30 сати, ПУ Ново Сарајево обавијештена је да је испред угоститељског објекта у улици Змаја од Босне дошло до употребе ватреног оружја. Екипа Хитне помоћи КС је повријеђеног 32-годишњака транспортовала на КЦУС, гдје су љекари у 04.00 сата констатовали смрт", наведено је из МУП-а КС.
Тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево руководи увиђајем.
Полицијски службеници интензивно трагају за мушкарцем за којег постоји сумња да је извршилац овог кривичног дјела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму