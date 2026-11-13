Агенција упозорава: Могуће поплаве у дијеловима БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Агенција за водно подручје Јадранског мора упозорила је на могуће поплаве у сливу ријеке Неретве, због најављених обилних падавина.
"Усљед падавина локално врло јаког интензитета које се очекују од данас, до понедјељка, 16. новембра, на сливном подручју ријеке Неретве и на сливном подручју Тихаљина-Младе-Требижат и ријеке Вриоштице, постоји могућност повећања водостаја, локалног изливања мањих водотока из корита, те појава бујичних и урбаних поплава", навели су из Агенције, преноси "Срна".
Надлежним институцијама савјетовано је да прате ситуацију и поступају у складу са овлаштењима, придржавајући се Федералног оперативног плана одбране од поплава, док је службама које спроводе мјере заштите, спасавања људи и материјалних добара препоручен додатни опрез.
"Надлежне службе цивилне заштите требају упозорити становништво на подручјима уз ријеке које немају изграђене заштитне водне објекте на опасност приласка обалама усљед могућих повећања дубина и брзине тока воде у ријекама", навели су из Агенције.
Исто тако, потребно је правовремено дати обавјештење са упутствима и смјерницама за понашање, како би становништво било у могућности провести мјере, с циљем смањења евентуалних штета од штетног дјеловања вода.
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