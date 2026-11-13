Након кише снијег стиже у Српску: Спремите се за минусе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ киша ће, послије топлог и вјетровитог јутра, захватити већину предјела уз пад температуре.
Највише сувог времена уз сунчане периоде биће на истоку, гдје ће бити и најтоплије.
Већ током јутра облачност и хладнији ваздух захватају крајњи сјеверозапад доносећи јаче падавине уз јак сјеверни и сјеверозападни вјетар. Током дана киша ће захватити већину предјела уз даљи пад температуре.
Уз јаче захлађење киша ће пријећи у суснежицу и снијег у брдско планинским предјелима у Крајини, а до вечери и на истоку уз формирање мањег сњежног покривача.
У Херцеговини се увече и наредне ноћи очекују обилније падавине.
Вјетар ће бити умјерен до јак јужни, повремено уз олујне ударе. Већ током јутра на сјеверозападу, а затим и у осталим предјелима вјетар окреће на сјеверни и сјеверозападни уз јаке ударе. У наредној ноћи у Херцеговини јака бура.
Максимална температура ваздуха очекује се у првом дијелу дана и биће од 16 на западу и југу до 24 степена а истоку, у вишим предјелима од 12 степени Целзијусових.
Током дана захлађење па ће минимална температура ваздуха бити увече износити од један степен на западу до осам на сјевероистоку, на југу до 15, а у вишим пределима на западу од минус два степена.
Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је у већем дијелу Републике Српске и ФБиХ јутрос умјерено до претежно облачно вријеме са кишом.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница шест, Чемерно 10, Гацко 13, Калиновик, Хан Пијесак и Рибник 14, Дрвар, Кнежево, Нови Град и Дринић 15, Фоча, Соколац, Србац, Приједор и Добој 16, Сарајево, Зеница, Билећа, Мркоњић Град, Сребреница и Зворник 18, Требиње, Шипово и Бањалука 19, Бијељина, Мостар и Тузла 20, те Вишеград 22 степена Целзијусова.
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