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Требало да буде депортован у Хрватску, па убио мајку петоро дјеце

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АТВ редакција
13.11.2026 08:21

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Мушкарац држи нож.
Фото: Unsplash/Markus Spiske

Мушкарац који је убио супругу испред завода за запошљавање требало је да буде депортован у Хрватску.

Смртоносни напад ножем на 35-годишњу мајку петоро дјеце у њемачком граду Дирену испред завода за запошљавање отворио је низ тешких питања за тамошње власти и безбједносне службе.

Осумњичени нападач Ферхат А. требало је већ одавно да буде депортован у Хрватску, али се умјесто тога поново нашао у Њемачкој гдје је починио стравичан злочин.

Осумњичени је раније злостављао и пријетио својој супрузи Весиле. У марту га је Централна имиграциона управа у Келну депортовала у Хрватску као прву земљу Европске уније у коју је ушао, а све у складу са Дублинском уредбом. Међутим, само два мјесеца касније поново се појавио у савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија упркос забрани поновног уласка, пише Фокус.

Умјесто да га на граници врате или одмах депортују назад у Хрватску, власти су му омогућиле подношење новог захтјева за азил, иако је постојао неријешен налог за протјеривање. Због насиља и пријетњи супруга је још крајем прошле године са дјецом била смјештена у сигурну кућу у Еускирхену, а касније се преселила у Нирвених. Иако се у јулу чинило да су се супружници помирили те је полицијски надзор на њен захтјев прекинут, сукоби су убрзо поново избили.

Проблеми са организацијом лета за Загреб

Након поновљених пријетњи, Имиграциони уред Уна (Unna) убрзао је поступак његове друге депортације у Хрватску. Крајем септембра осумњиченом је уручено обавјештење о обавези напуштања земље, а налог за депортацију издат је 15. октобра. Иако је уложио жалбу, она није одгодила извршење рјешења.

Од 5. новембра надлежни имиграциони уред покушавао је да организује лет за Загреб. Стручњак из имиграционог уреда изјавио је како је ријеч о тешком подухвату који може потрајати недјељама јер хрватска страна није превише кооперативна.

Бруталан напад на улици

Само четири дана након покретања поступка организације лета, 9. новембра у послијеподневним часовима, мушкарац је дочекао супругу испред завода за запошљавање у Дирену. Након жестоке свађе извукао је нож и задао јој смртоносни убод у груди.

Нападнута жена срушила се на земљу, а нападач је побјегао пјешице. Полиција му је брзо ушла у траг уз помоћ лоцирања мобилног телефона, након чега га је шурак наговорио да се преда. Обдукција је показала да је убод у груди био смртоносан, док су бројне одбрамбене ране на тијелу потврдиле бруталност напада.

Петоро дјеце у узрасту између четири и шеснаест година, четири дјевојчице и један дјечак, тренутно су под надзором центра за социјални рад, а о њима брине брат убијене жене.

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Тагови :

напад ножем

Депортација

убијена жена

Убиство

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