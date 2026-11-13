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Које намирнице помажу када вас савлада прехлада

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АТВ редакција
13.11.2026 08:30

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Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Када сте прехлађени, избор хране и напитака може да утиче на то како ћете се осјећати током опоравка.

Поједине намирнице могу да ублаже запушеност носа, умире болно грло и олакшају тегобе, док друге помажу организму да добије потребне хранљиве материје и течност. Ево шта би требало да уврстите у исхрану док траје прехлада:

Пилећа супа

Требало би да попијете мало, и то не само зато што мама тако каже. Студије показују да боље чисти носне пролазе и ублажава запушеност од других топлих течности. Такође има антиинфламаторно дејство које може помоћи код симптома прехладе.

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Цитруси

Чули сте то раније: да бисте избјегли прехладу, уносите доста витамина Ц. Истина је да то неће спријечити већину људи да се разболи. (Може помоћи ако сте у близини људи који се често разбољевају, као у вртићу.) Али ако га унесете доста непосредно прије него што приметите симптоме, може вам помоћи да се осјећате боље и да се брже ријешите прехладе.

Поморанџе, лимун и лимета добри су извори витамина Ц, а могу бити и укусни.

Воће и поврће богато антиоксидансима

Келј, броколи, бруснице, зелени чај, црвени лук и боровнице: шта је заједничко свим овим намирницама? Све садрже антиоксиданс који се зове кверцетин и који вам може помоћи у борби против прехладе. Истраживања су још увијек нова, али би могла бити на правом путу.

Донесите топлоту

Неће вам помоћи да се ријешите прехладе, али љуте папричице могу да вам прочисте носне пролазе, што може помоћи да се осјећате боље. Садрже нешто што се зове капсаицин, за који студије показују да може помоћи код запушености носа.

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Ђумбир

Шоља свјежег, топлог чаја од ђумбира може изгледати као управо оно што вам је потребно када се прехладите. Помаже у отпушавању и смиривању грла. Неке студије показују да овај љути коријен може помоћи у спречавању обичне прехладе блокирањем вируса.

Млијечни производи

Млијеко, сладолед, сир – млечни производи имају лошу репутацију. Уобичајено је мишљење да их треба избјегавати када вам цури нос или имате појачано лучење секрета, јер ћете производити више слузи. Међутим, мало је доказа који то потврђују. Зато, ако желите сладолед да бисте ублажили бол у грлу, слободно га поједите.

Бијели лук

Научници сматрају да бијели лук садржи неке састојке који могу да се боре против обичне прехладе. Постоје и одређени докази да бијели лук може да спречи прехладу, али су потребна додатна истраживања. Ипак, то је добар изговор да додате неколико ченова, Курир.

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Шта би требало избјегавати током прехладе

Кофеин и алкохол

Боље је да их избјегавате. Потребно вам је доста течности када сте прехлађени, али кофеин и алкохол нису најбољи избор јер могу допринијети дехидратацији.

Наравно, ако добијете јаку главобољу због изостанка јутарње кафе, слободно попијте малу шољу. Или уместо тога пробајте мало чаја са кофеином.

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Тагови :

Прехлада

витамини

здрава исхрана

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