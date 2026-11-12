Ни стрес, ни умор: Откривено шта студентима представља највећи проблем

Аутор:АТВ редакција
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Студентски живот доноси бројне изазове, од великих академских захтјева до недостатка сна и притиска да се постигну добри резултати. Ипак, једна наизглед свакодневна навика показала се као већа препрека академском успјеху од проблема који се обично сматрају најтежим.
Иако се академски живот често повезује са стресом, анксиозношћу, недостатком сна и бројним обавезама, један проблем издвојио се као најчешћа препрека студентима. Ријеч је о прокрастинацији, односно одлагању обавеза, које је, према резултатима нове студије, чешће пријављивано као проблем за академски успјех од стреса и анксиозности.
Истраживање је обухватило 36 различитих животних и здравствених тешкоћа са којима су се студенти суочавали током претходних 12 мјесеци, као и њихов утицај на академски успјех. Резултати су засновани на одговорима више од 65.000 студената са готово 100 академских институција широм САД.
Резултати су показали да је 45,4 одсто студената навело да одлагање обавеза негативно утиче на њихов академски успјех. На другом мјесту нашао се стрес, који је као препреку у студирању издвојило 36,6 одсто испитаника, затим анксиозност са 30,4 одсто, тешкоће са спавањем са 22 одсто и депресија са 20 одсто.
Одлагање обавеза је било и најчешће пријављен узрок психичке узнемирености у поређењу са другим животним проблемима - 45,7 одсто студената навело је да се суочава са овом тешкоћом, док су академске проблеме пријавила 38,9 одсто, незадовољство личним изгледом 31,8 одсто, финансијске тешкоће 30,8 одсто, а проблеме у вези са каријером 29,6 одсто испитаника.
Посматрано у односу на свих 36 проблема обухваћених истраживањем, одлагање обавеза и стрес издвојили су се као најраспрострањенији. Прокрастинацију је пријавило 72,3 одсто студената, а стрес 73,8 одсто. Иако је стрес био чешћи, аутори сматрају да су резултати довољно блиски да се ова два проблема могу посматрати као повезана.
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Ипак, чињеница да се одлагање обавеза нашло на врху листе делимично се може објаснити тиме што је ријеч о веома честој појави. Када су резултати посматрани само међу студентима који су пријавили одређени проблем, показало се да прокрастинација није увијек имала највећи утицај на академски успијех.
Један од изузетака био је АДХД - укупно 12,9 одсто испитаника навело је да им овај поремећај утиче на академски успијех, а међу студентима који су га искусили тај удео износио је 64,1 одсто. Поређења ради, међу онима који су пријавили прокрастинацију, 62,7 одсто навело је да оно утиче на њихове академске резултате.
АДХД се, међутим, нашао ниже на укупној листи јер га је пријавило знатно мање студената - 20,2 одсто, у поређењу са 72,3 одсто оних који су навели прокрастинацију.
Истраживање указује и на то да се различите тешкоће са којима се студенти суочавају често преклапају и могу међусобно да утичу једна на другу.
Стрес је, на примјер, био најчешће пријављен проблем, док је одлагање обавеза издвојено као најчешћи узрок психичке узненирености. Истовремено, прокрастинација може бити посљедица стреса, анксиозности или недостатка сна, али и додатно да погорша ове проблеме.
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Као примјер такве повратне спреге, аутори наводе ситуацију у којој студент одлаже извршавање задатка, због чега осјећа све већи стрес. То затим нарушава његов сан, што може довести до даљег одлагања обавеза.
Проблеми са одлагањем обавеза не морају да престану завршетком студија. Истраживања указују на то да ова навика може имати дугорочне посљедице и по професионални развој и висину прихода.
Студија из 2013. године, која се бавила прокрастинацијом на радном мјесту, показала је да је свако повећање од једног поена на скали одуговлачења од пет поена било повезано са приближно 15.000 америчких долара мањим просјечним приходом. Истраживачи су сугерисали да би одуговлачење могло бити најважнија особина личности повезана са висином прихода, мада је могуће да је слагање са другима одмах иза њега по значају, преноси РТ Балкан.
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