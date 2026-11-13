Ово је мушкарац убијен у пуцњави у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мехмед Смјечанин из Бољаковог Потока, током ноћи је убијен у пуцњави која се догодила у насељу Малта, у Сарајеву.
Према сазнањима "Аваза" ријеч је о мушкарцу који је радио у једном клубу као обезбјеђење.
Смјечанин је у раним јутарњим сатима подлегао повредама на КЦУС-у.
Починилац овог кривичног дјела и даље је у бјекству, а полицијски службеници МУП-а Кантона Сарајево налазе се на терену гдје врше увиђај испред угосттиељског објекта.
Како је званично потврдила портпарол Управе полиције МУП-а КС Мерсиха Новалић, око 02:30 сати, ПУ Ново Сарајево обавијештена је да је испред угоститељског објекта у улици Змаја од Босне дошло до употребе ватреног оружја.
"Екипа Хитне помоћи КС је повријеђеног 32-годишњака транспортовала на КЦУС, гдје су љекари у 04:00 сата констатовали смрт. Обавијештен је тужилац КТКС који руководи увиђајем", навела је Новалић.
Полицијски службеници интензивно трагају за мушкарцем за којег постоји сумња да је извршилац овог кривичног дјела, додала је.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму