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Пијани Бањалучанин глумио полицајца и заустављао возила

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АТВ редакција
13.11.2026 09:30

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МУП Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Бањалучанин чији су иницијали Б. Б. лишен је слободе у мјесту Поткозарје након што је неовлаштено контролисао саобраћај и представљао се као овлаштено службено лице.

Он је кориштењем таблице са ознаком „Стоп - Полиција“ заустављао возила на путу.

Алкотестирањем је утврђено да је наведено лице имало чак 2,78 г/кг алкохола у организму.

Таблица којом је заустављао возила одузета је уз потврду о привременом одузимању предмета, а Бањалучанину је уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из члана 23. Закона о јавном реду и миру Републике Српске.

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Тагови :

хапшење

ПУ Бањалука

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