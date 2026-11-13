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Ухапшен тинејџер осумњичен за убиство у Сарајеву

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АТВ редакција
13.11.2026 09:57

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Осамнаестогодишњи младић лишен је слободе због сумње да је усмртио Мехмеда Смјечанина из Бољаковог Потока.

Осумњичени се тренутно налази на криминалистичкој обради у просторијама Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Подсјетимо, Смјечанин је тешко рањен током ноћи у пуцњави која се догодила у сарајевском насељу Малта.

Упркос напорима љекара, Смјечанин је у раним јутарњим сатима подлегао задобијеним повредама у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).

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Тагови :

Мехмед Смјечанин

Убиство

Сарајево

хапшење

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