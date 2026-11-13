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UIO do sada riješila 1.122 podnesenih zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu

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АТВ редакција
13.11.2026 12:28

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Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banjaluka.
Foto: ATV/Branko Jović

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u periodu od 16. septembra do 13. novembra 2026. godine riješila ukupno 1.122 podnesenih zahtjeva za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Od tog broja pozitivno je riješeno 1003 zahtjeva, dok su negativne odluke donesene za 119 zahtjeva.

- Sa današnjim danom UIO je donijela ukupno 1.003 rješenja po kojima je odobren povrat PDV-a u iznosu od 16.532.1891,92 KM. Od ukupnog broja donesenih rješenja 1.003, 254 se odnose na RC Banjaluku, 137 na RC Mostar, 315 na RC Sarajevo, a 297 na RC Tuzlu. Od 1.003 donesenih rješenja, 898 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 105 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte - saopšteno je iz UIO BiH.

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Kažu da su se negativne odluke donesene iz razloga što je nekretnina za koju se traži povrat uknjižena ranije u evidencije imovinsko-pravnih službi prije stupanja na snagu Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost odnosno prije dana 12. aprila 2025. godine ili je utvrđeno da podnosilac zahtjeva u svom vlasništu ima i druge nekretnine ili stan još uvijek nije uknjižen u evidencije nadležnih organa ili je isti još uvijek u izgradnji ili i nakon poziva za dostavljanje dopune dokumenata, podnosilac nije dostavio potpunu dokumentaciju.

- Provođenje postupka po jednom zahtjevu je obustavljeno jer je podnosilac zahtjeva dostavio izjavu da odustaje od istog - navode oni.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja.

- Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana. S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja - ističe se u saopštenju.

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Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku i javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima.

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UIO BiH

Povrat PDV-a za nekretninu

Pravo na povrat PDV-a

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