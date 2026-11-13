Херцеговац покренуо фарму са 17 година: "Говорили ми да идем"

Аутор:АТВ редакција
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Док многи млади своју будућност траже изван Босне и Херцеговине, 23-годишњи Јосип Рајић из Раме одлучио је да остане у родном селу и покрене сопствену фарму.
Почео је са само неколико грла, а данас има 20 говеда и планира да удвостручи њихов број.
Јосип Рајић из села Паљике у Рами имао је свега 17 година када је одлучио да почне да се бави сточарством. Иако су га многи одговарали од те идеје и савјетовали му да посао потражи у Њемачкој или Аустрији, није одустао од своје замисли.
У новој репортажи новинара Марија Бркића за „Глас Херцеговине“, млади сточар испричао је како је од двије краве и једног јунета у неколико година развио сопствену фарму, са каквим се изазовима сусреће и зашто своју будућност не може да замисли изван родног краја.
Јосип је одрастао у породици која се годинама бави сточарством и месарством. Његов отац већ тридесетак година ради у месари, а Јосип му је од дјетињства помагао и тако постепено стицао искуство.
Још током средњошколских дана почео је да оставља женску телад како би повећао стадо. Када је број животиња прерастао капацитет постојеће штале, одлучио је да изгради нову.
Хроника
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„Доста су ми се смијали и говорили да од тога нема ништа. Нико није вјеровао да ћу успјети. Говорили су ми да оставим краве, одем у неку фирму да радим или у Њемачку и Аустрију. А ја сам себи зацртао да ћу направити фарму и тако је било“, испричао је 23-годишњи Јосип.
Признаје да му је на почетку било тешко јер није имао много људи који су вјеровали у његову идеју. Ипак, жеља да остане на земљи на којој је одрастао била је јача.
На фарми данас има 20 говеда, међу којима су сименталска и лимузинска пасмина. Дио животиња узгаја због млијека, а дио због меса. Највише послова обављају Јосип и његов брат Лука Рајић, док им у свакодневном раду помажу и остали чланови породице.
Његов радни дан почиње између 5.30 и 6.00 часова. Након храњења и муже крава одлази да помаже оцу у месари, а затим се враћа пословима на имању. Радни дан најчешће завршава око 19.00 или 20.00 часова, док током љета зна да потраје и дуже.
Стил
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На Јосиповој фарми дневно се тренутно произведе око 40 до 50 литара млијека, док поједине краве током периода веће млијечности дају између 20 и 25 литара дневно. Литру домаћег млијека продаје директно купцима за 2,50 КМ, док би за предају мљекарама добијао свега 60 до 70 фенинга, због чега му је директна продаја знатно исплативија.
Током протеклог љета посебно велик изазов била је суша која је погодила рамски крај. Јосип објашњава како једна крава дневно попије приближно 40 до 50 литара воде, а током великих врућина потрошња може бити и знатно већа.
„Љетос сам имао 15 крава на паши и оне су знале да попију око хиљаду литара воде дневно. Имамо своју воду, али због суше сам се бојао да је не нестане. Воду су ми довозили и ватрогасци“, испричао је он.
Осим временских неприлика, проблем представљају и дивље животиње. Јосип каже како се у околини појављују дивље свиње, срне, јазавци, али и медвједи који се спуштају близу кућа. Како би заштитио животиње, користи електричну ограду, надзорне камере и великог кавкаског овчара.
За предстојећу зиму припремио је око 4.500 бала сијена, а у плановима му је да у наредном периоду повећа стадо са садашњих 20 на најмање 40 говеда те да изгради још једну шталу.
За крај репортаже упутио је снажну поруку свим младима који размишљају о одласку из Босне и Херцеговине.
„Немојте одлазити. Покушајте нешто своје овдје, неки свој посао да покренете. Ако имате снове, покушајте да их остварите. Покушајте све, само немојте да идете вани. Мора неко и да остане“, поручио је Јосип Рајић.
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