Аутор:АТВ редакција
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Бивши помоћник бившег украјинског премијера Миколе Азарова, Сергеј Заворотни (72) тешко је повријеђен у експлозији аутомобила у Москви, преноси данас "Комерсант".
Он је хоспитализован у петак у тешком стању, након експлозије која се догодила испод његовог теренског возила на југу Москве.
Импровизована експлозивна направа, која је еквивалентна приближно 300 грама ТНТ-а, детонирала је испод доњег дијела каросерије теренског возила у коме се налазио, а према прелиминарним подацима узрок експлозије највјероватније је била магнетна мина.
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Заворотном су пролазници пружили прву помоћ прије него што је одвезен у болницу.
Руске власти истражују експлозију као покушај убиства а истражитељи сумњају да су у покушај његовог убиства умијешане украјинске обавјештајне службе.
Експлозија у Москви догодила се дан након што је у Санкт Петербургу у експлозији аутомобила бомбе погинуо пуковник руских Ваздухопловних снага.
Још један руски војни официр је погинуо у експлозији аутомобила у истом насељу Санкт Петербурга у августу.
The car of Ukraine's ex-PM Azarov's former press secretary exploded in Moscow.
Sergey Zavorotny served Ukraine's legitimate government before the Maidan coup, then fled to Russia.
He's now in the hospital.
We all know who did this. https://t.co/4vZQTakFp7— Chay Bowes (@BowesChay) November 13, 2026
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