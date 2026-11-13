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Разнесен ауто у Москви: На мети помоћник бившег премијера Украјине

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АТВ редакција
13.11.2026 11:48

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Покушај убиства Сергеја Заворотног
Фото: Screenshot

Бивши помоћник бившег украјинског премијера Миколе Азарова, Сергеј Заворотни (72) тешко је повријеђен у експлозији аутомобила у Москви, преноси данас "Комерсант".

Он је хоспитализован у петак у тешком стању, након експлозије која се догодила испод његовог теренског возила на југу Москве.

Импровизована експлозивна направа, која је еквивалентна приближно 300 грама ТНТ-а, детонирала је испод доњег дијела каросерије теренског возила у коме се налазио, а према прелиминарним подацима узрок експлозије највјероватније је била магнетна мина.

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Заворотном су пролазници пружили прву помоћ прије него што је одвезен у болницу.

Руске власти истражују експлозију као покушај убиства а истражитељи сумњају да су у покушај његовог убиства умијешане украјинске обавјештајне службе.

Експлозија у Москви догодила се дан након што је у Санкт Петербургу у експлозији аутомобила бомбе погинуо пуковник руских Ваздухопловних снага.

Још један руски војни официр је погинуо у експлозији аутомобила у истом насељу Санкт Петербурга у августу.

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Тагови :

Експлозија

Москва

Русија

покушај убиства

Сергеј Заворотни

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