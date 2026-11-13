АфД убједљиво води испред Мерцове коалиције

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Њемачка странка крајње деснице Алтернатива за Њемачку (АфД) и даље снажно води у анкетама испред конзервативног блока канцелара Фридриха Мерца, посљедњи су резултати истраживања.
Њемачка ДПА наводи да би, уколико би парламентарни избори били одржани у недјељу, 15. новембра, АфД добио 28 одсто гласова, што је за два одсто више у односу на испитивања прије седам дана.
Република Српска
Додик: Чујем да ће Станивуковић изаћи из илегале
Конзервативни блок Мерцове Хришћанско-демократске Уније и Хришћанско-социјалне уније добио би 22 одсто или један одсто мање од претходне анкете, преноси "Срна".
Према истим резултатима, Социјалдемократска партија, која је тренутно у коалицији са конзервативцима, такође би добила један одсто мање подршке, укупно 13 одсто.
Зелени би добили два одсто више и имали би 15 одсто, док странка Љевица има један проценат мање - укупно десет одсто.
Здравље
Овај језиви звук може да најави посљедње сате живота
Према резултатима анкете, актуелна владајућа коалиција не би задржала већину у Доњем дому парламента.
Анкетом је испитано 1.297 насумично одабраних гласача, а испитивање је обављено путем интернета и телефонским позивима између 10. и 12. новембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму