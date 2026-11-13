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АфД убједљиво води испред Мерцове коалиције

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АТВ редакција
13.11.2026 10:58

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АфД убједљиво води испред Мерцове коалиције
Фото: Tanjug / AP / Britta Pedersen

Њемачка странка крајње деснице Алтернатива за Њемачку (АфД) и даље снажно води у анкетама испред конзервативног блока канцелара Фридриха Мерца, посљедњи су резултати истраживања.

Њемачка ДПА наводи да би, уколико би парламентарни избори били одржани у недјељу, 15. новембра, АфД добио 28 одсто гласова, што је за два одсто више у односу на испитивања прије седам дана.

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Конзервативни блок Мерцове Хришћанско-демократске Уније и Хришћанско-социјалне уније добио би 22 одсто или један одсто мање од претходне анкете, преноси "Срна".

Према истим резултатима, Социјалдемократска партија, која је тренутно у коалицији са конзервативцима, такође би добила један одсто мање подршке, укупно 13 одсто.

Зелени би добили два одсто више и имали би 15 одсто, док странка Љевица има један проценат мање - укупно десет одсто.

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Према резултатима анкете, актуелна владајућа коалиција не би задржала већину у Доњем дому парламента.

Анкетом је испитано 1.297 насумично одабраних гласача, а испитивање је обављено путем интернета и телефонским позивима између 10. и 12. новембра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АфД

Њемачка

Фридрих Мерц

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