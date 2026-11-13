Тигар усмртио младића током снимања за ТикТок

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Деветнаестогодишњи младић преминуо је од тешких повреда након што га је напао тигар на приватној фарми дивљих животиња у пакистанском граду Лахору, а полиција је ухапсила три особе, укључујући власника фарме и мушкарца који је на друштвеним мрежама познат као ТикТокер Нуман Хасан.
Напад се догодио у сриједу увече на фарми у насељу Кахна, када је, према полицијским наводима, ТикТокер дошао на имање како би снимао садржај са тигром.
Остали спортови
Претучене познате српске судије
Током снимања, животиња је напала деветнаестогодишњег радника фарме Талху, који је задобио повреде опасне по живот. Младић је превезен у приватну болницу, гдје је касније преминуо, преноси „Билд“.
Према писању локалних медија, тигар је претходно изведен из кавеза ради снимања видео-садржаја за друштвене мреже. У тренутку напада животиња је била изван кавеза и везана дугим ланцем.
Отац и брат настрадалог младића, који су такође радили на фарми, наводно су присуствовали нападу.
У пријави коју је поднио отац жртве наводи се да је тигар изведен из кавеза како би учествовао у снимању, што је забрањено прописима у пакистанској провинцији Пенџаб.
Држање великих мачака у овој провинцији подлијеже строгим правилима. Животиње морају бити регистроване и обиљежене микрочиповима, док су јавна извођења животиња изван ограђених простора изричито забрањена.
Полиција је након напада ухапсила власника фарме Фејаза и ТикТокера Нумана Хасана, а касније је приведена и трећа особа.
Истражиоци провјеравају да ли је власник имао важећу дозволу за држање тигра, какве су безбједносне мјере биле примјењене на имању и да ли је дошло до немара који је довео до смртног исхода. Покренут је и кривични поступак.
Економија
Лидл повлачи производ због опасне бактерије: Провјерите јесте ли га купили
Тигар је предат надлежним службама за заштиту дивљих животиња, док су, према писању пакистанских медија, са фарме одузета и 33 лава. Медији наводе да је дозвола за рад фарме истекла још 2025. године.
Полиција истражује и наводе да је након напада првобитно покушано да се тешке повреде младића представе као посљедица напада пса, а не тигра.
За сада није познато ко је покушао да прикрије стварне околности догађаја нити из којег разлога.
Истрага о околностима трагедије је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму