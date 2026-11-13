Лидл повлачи производ због опасне бактерије: Провјерите јесте ли га купили

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Државни инспекторат обавијестио је потрошаче о опозиву Далматинске панцете од 100 грама марке „Окуси завичаја“, која се продаје у Лидлу, након што је у производу утврђено присуство бактерије Listeria monocytogenes.
Како је објавила Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ), опозив је покренуо произвођач „МИЈУКИЋ-ПРОМ“.
Ријеч је о производу Далматинска панцета, нарезак, у паковању од 100 грама, са роком трајања до 15. децембра 2026. године и ознаком серије ЛОТ Л918М0Х.
Производ није у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2073/2005 од 15. новембра 2005. године о микробиолошким критеријумима за храну.
Произвођач је „МИЈУКИЋ-ПРОМ“ из Руновића, док производ на тржиште ставља Лидл Хрватска.
Из ХАПИХ-а наглашавају да се обавјештење односи искључиво на производ са наведеним подацима, преноси Н1.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Економија
2 ч1
Економија
11 ч0
Економија
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму