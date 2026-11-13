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Лидл повлачи производ због опасне бактерије: Провјерите јесте ли га купили

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АТВ редакција
13.11.2026 09:09

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Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Државни инспекторат обавијестио је потрошаче о опозиву Далматинске панцете од 100 грама марке „Окуси завичаја“, која се продаје у Лидлу, након што је у производу утврђено присуство бактерије Listeria monocytogenes.

Како је објавила Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ), опозив је покренуо произвођач „МИЈУКИЋ-ПРОМ“.

Ријеч је о производу Далматинска панцета, нарезак, у паковању од 100 грама, са роком трајања до 15. децембра 2026. године и ознаком серије ЛОТ Л918М0Х.

Производ није у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2073/2005 од 15. новембра 2005. године о микробиолошким критеријумима за храну.

Произвођач је „МИЈУКИЋ-ПРОМ“ из Руновића, док производ на тржиште ставља Лидл Хрватска.

Из ХАПИХ-а наглашавају да се обавјештење односи искључиво на производ са наведеним подацима, преноси Н1.

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Тагови :

Лидл

Повлачење са тржишта

Повлачење производа са тржишта

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