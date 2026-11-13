Више од 3.700 школа добило пријетње, евакуисано њих 77

Аутор:АТВ редакција
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Италијанске власти евакуисале су јуче 77 школа након масовног пријема порука са бомбашким пријетњама упућеним у 3.700 образовних установа, саопштила је данас италијанска Влада.
- Према прелиминарним подацима, 3.778 школа добило је пријетње електронском поштом. Евакуације су извршене у 77 школа, од којих је 36 наставило са наставом. Број евакуисаних школа указује на то да су употребљене и да су ефикасне инструкције које је Влада раније дала руководиоцима образовних установа - наводи се у саопштењу објаљеном након састанка Међуминистарског безбједносног комитета.
Хроника
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У сриједу, 11. новембра око 6.300 школа широм Италије добило је бомбашке пријетње и евакуисано је више од 1.000 образовних установа.
Специјална техничка група данас почиње са радом и има задатак да развије процедуре и оруђа за одговоре на сличне пријетње на краткорочном, средњорочном и дугорочном нивоу, преноси Срна.
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